Ehrenamtler sagen Müll den Kampf an

Die IG Hindenburgstraße säuberte die Flaniermeile für den anstehenden Pfingsttrödel.

Von Peter Klohs

Remscheid. Mit 700 Metern Länge zwischen ihrem oberen Anfang an der Abzweigung Alleestraße bis hinunter zum Abzweig Wilhelmstraße ist die Remscheider Hindenburgstraße sicherlich nicht die längste Straße der Stadt. Aber seit Samstagmittag wohl eine der saubersten. Die Interessengemeinschaft (IG) Hindenburgstraße hatte eine Woche vor dem traditionellen Pfingsttrödel (28. und 29. Mai) zum gemeinsamen Straßenfegen eingeladen.

Zehn Aktive trafen sich am Karl-Jarres-Platz gegenüber der ErlebBar. Und bereits auf den ersten Blick fiel auf, dass die Straße schon arg verschmutzt ist. „Das ist auch kein Wunder“, sagte Susanne Bollmann vom Vorstand der Interessengemeinschaft. „Denn wir hatten gerade eine Kirmes auf dem Schützenplatz, dann noch das Street Food Festival. Das merken wir auch hier auf der Hindenburgstraße. Rund um das Gertrud-Bäumer-Gymnasium ist es sowieso nie wirklich sauber. Teilweise muss man da aufpassen, wohin man vor lauter Scherben und Hundehaufen tritt.“

„Und das ist so schade“, sagte Anwohner Jan Christoph Heinsch. „Die Hindenburgstraße hat unbestreitbar Potenzial. Wenn die Straße zukunftsfähig sein soll, dann muss dringend etwas passieren.“

Trödel-Veranstalter packt selbst mit an

+ Ralf Grenzebach, Susanne Bollmann und Martina Piller-Grenzebach sammelten jede Menge Unrat. © Roland Keusch

Der Veranstalter des Pfingsttrödels, Carsten Pudel von der Knallfabrik, war tatkräftig bei der Säuberungsaktion dabei, schnappte sich sofort Abfallzange und Müllsack. Nebenbei erzählte er, was es mit der Aktion auf sich hat. „Einen Tag vor dem letzten Pfingsttrödel im Jahr 2022 fand ‚House im Park‘ statt“, wusste er zu berichten. „Und das war für die deutliche Zunahme des Unrats auf der Hindenburgstraße verantwortlich und, vorsichtig ausgedrückt, wirklich nicht cool. Es gab haufenweise Scherben und Erbrochenes. Wie eklig es ist, das wegzumachen, kann sich vielleicht jeder vorstellen. Deshalb haben wir gesagt: In diesem Jahr säubern wir die Straße vorher.“ Der Vorteil sei, so Pudel weiter, dass man dann nach dem Pfingstwochenende sehen könne, welcher Unrat durch den Trödelmarkt verursacht wurde. „Wenn es ganz schlimm ist, werden die TBR die Straße säubern“, erklärt der Veranstalter. „Entweder kostenfrei in der Nacht auf Dienstag um 1.30 Uhr oder am Tag danach für 400 Euro.“

Das „am Tag danach“ könnte durch die zahlreich am Straßenrand parkenden Fahrzeuge zum Problem werden. Selbst am Samstagmorgen war das Säubern des Straßenrandes nicht überall und in Gänze möglich. Trotzdem füllten sich die Müllsäcke schnell. Vor der ErlebBar und dem gegenüberliegenden kleinen Park wurden geschätzte 300 Zigarettenstummel gefunden und entsorgt. Manche der Helfenden schimpften, Susanne Bollmann blieb nüchterner: „Ja, die Kippen sind schon ein Problem. Dabei gibt es doch mobile Aschenbecher für ein paar Cent an jeder Ecke zu kaufen. In anderen Städten ist die Strafe für das achtlose Wegwerfen von Zigarettenresten extrem höher als hier. Da könnte die Stadt richtig Geld machen.“

Unter anderem wurde eine Windel und ein scharfkantiger Flaschenrest aus Glas mit hoher Verletzungsgefahr für Mensch und Tier gefunden. Und eben viele Zigarettenstummel. Die Ehrenamtler schauten den bereits gesäuberten Abschnitt der Hindenburgstraße hinauf und stellten fest, dass man ihr Werken durchaus sehen kann. „Vor uns Dreck, hinter uns keiner mehr. Sauber sieht das hier doch ganz anders aus“, fand Bollmann und machte sich mit ihren Mitstreitern auf die zweite Hälfte der Strecke. Nach einigen Stunden kamen die fleißigen Müllsammler im Café Sonntag zum Ausklang zusammen.

Veranstaltungen

Die Idee, die Hindenburgstraße vor dem anstehenden Pfingsttrödel zu säubern, haben Susanne Bollmann und Anwohnerin Miriam Heinsch in einem gemeinsamen Gespräch entwickelt. Am Samstagmorgen waren zehn Aktive zusammengekommen. „Nach dem Pfingsttrödel geht es für die IG Hindenburgstraße normal weiter. Herbsttrödel, die offenen Adventstüren und das Lichterfest werden gewiss stattfinden“, sagt Bollmann.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Interessengemeinschaft Hindenburgstraße: hin-remscheid.de