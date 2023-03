Ehemalige Post in Lüttringhausen wird zur Poststelle

Richard-Pick-Straße 1: Stadt plant Umbau für fast 2,3 Millionen Euro

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die Zukunft der ehemaligen Post in Lüttringhausen scheint geklärt. Das Gebäude in der Richard-Pick-Straße 1, das der Stadt gehört, soll nach Plänen der Stadtverwaltung renoviert und zukünftig als Verwaltungsgebäude genutzt werden. Unter anderem sollen dort vorübergehend die Poststelle und das Druckzentrum der Stadt einziehen. Das macht den Umbau vergleichsweise teuer.

Fast 2,3 Millionen Euro sind im Haushaltsentwurf dafür angesetzt. Das liege nicht zuletzt an den besonderen Voraussetzungen, die für eine Poststelle gelten, sagt Thomas Judt, Leiter des städtischen Gebäudemanagements: „Da gibt es natürlich entsprechende Regeln, zum Beispiel müssen besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.“ Auch für die EDV gebe es spezielle Anforderungen.

Als ehemaliges Postverteilzentrum erfülle das Gebäude bereits einige Voraussetzungen wie zum Beispiel die vergitterten Fenster im Erdgeschoss, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung. Andere müssten aber erst noch geschaffen werden, darunter eine Alarmanlage und eine Zutrittskontrolle. Größe, Lage und Zuschnitt seien „nach Einschätzung aller beteiligten Fachdienste“ passend.

Das sei aber nicht der einzige Kostenfaktor, betont Judt. Das Haus, das unter Denkmalschutz stehe, weise einen gewissen Sanierungsstau auf. „Und wir haben ja ohnehin die Verpflichtung, es als Denkmal zu erhalten.“ Zudem sei der Dachboden derzeit nicht ausgebaut. „Wenn wir das Gebäude wirtschaftlich nutzen wollen, müssen wir jeden Quadratmeter ausnutzen.“ Dafür brauche es unter anderem einen zweiten Rettungsweg.

Dass Poststelle und Druckerei, beides derzeit im Rathaus am Theodor-Heuss-Platz untergebracht, ins Dorp ziehen sollen, hängt mit dem geplanten Rathaus-Anbau zusammen. Für die dafür notwendigen Arbeiten, deren Beginn aber noch nicht absehbar ist, müsste die Abteilung weichen.

Auch deswegen äußerte die CDU in der Bezirksvertretung Lüttringhausen, auf deren Anfrage hin die Verwaltung ihre Pläne bei der ehemaligen Post bekannt gegeben hatte, Bedenken an dem Vorhaben. Dass der Rathausanbau komme, sei ja noch gar nicht sicher, betonte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Sebastian Hahn. Zudem seien die angesetzten Kosten für eine vorübergehende Nutzung recht hoch.

Darüber hinaus warf Hahn die Frage auf, was später aus dem Gebäude wird, falls die Poststelle zurück ins Rathaus zieht. Eine Entwicklung, die man abwarten müsse, wie Thomas Judt meint. Auch und vor allem weil gar nicht klar sei, wie eine solche Abteilung in Zukunft aussehe. Grundsätzlich sei die Lüttringhauser Immobilie aber auch später noch als Verwaltungsgebäude nutzbar. Das Erdgeschoss, wo Druckzentrum und Poststelle unterkommen sollen, lasse sich vergleichsweise einfach zur Bürofläche umbauen.

Im städtischen Druckzentrum werden jedes Jahr rund 2,6 Millionen Seiten gedruckt, berichtet Sabine Räck aus dem Büro des Oberbürgermeisters, zu deren Geschäftsbereich Poststelle und Druckzentrum gehören. Neben den Unterlagen für die politischen Gremien zum Beispiel auch Prüfungsunterlagen für die Schulen der Stadt oder Broschüren.

In der Poststelle wird die komplette ein- und ausgehende Briefpost der Stadt verarbeitet. Rund 1500 bis 2000 Schreiben verschicke die Verwaltung jeden Tag, so Räck. „Aus rechtlichen Gründen ist in vielen Fällen eine E-Mail ja nicht ausreichend.“ Die Zahl der ankommenden Briefe sei nicht zu beziffern. Sie werden alle zentral angenommen und dann intern verteilt, nicht nur an die über die Stadt verteilten Dienststellen der Verwaltung, sondern auch an Schulen und Kindergärten. Deswegen sei der Umzug nach Lüttringhausen auch kein Problem, sagt Sabine Räck: „Dafür müssten die Touren neu geplant werden, aber das ist natürlich machbar.“

Hintergrund

Das Gebäude Richard-Pick-Straße 1 wurde 1908 als Kaiserliches Postamt gebaut, Baumeister war Arthur Schmidt, der Sohn des Talsperrenerbauers und Industriearchitekten Albert Schmidt, Auftraggeber die noch eigenständige Stadt Lüttringhausen. Seit 1990 steht das Haus unter Denkmalschutz.