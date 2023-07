Drogenplantagen auf der Allee: Polizei ermittelt noch

Staatsanwaltschaft bereitet Anklagen gegen vier Beschuldigte vor.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Nachdem die Polizei Ende Mai und Anfang Juni zwei Drogenplantagen im Innenstadtbereich ausgehoben hat, bereitet die Staatsanwaltschaft Wuppertal derzeit die Anklage vor. Etwa Ende August sei damit zu rechnen, sagt Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. Vor Gericht verantworten müssen sich dann voraussichtlich vier Beschuldigte, die derzeit in Untersuchungshaft sitzen. „Es ist aber durchaus möglich, dass sich der Kreis der Beschuldigten noch erweitert“, deutet Baumert an, dass die Polizei weiterhin nach möglichen Hintermännern sucht.

Am 23. Mai hatten die Beamten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung eine Haschisch-Plantage im Hinterhaus eines Gebäudes an der Alleestraße, das früher als Bankfiliale genutzt wurde, gefunden. Zwei Wochen später stieß man bei Aufräumarbeiten auf eine versteckte Tür, hinter der sich eine weitere Plantage befand. Bei beiden Einsätzen wurden insgesamt Hunderte Pflanzen, einige Kilo Drogen aber auch Messer, Bargeld und Mobiltelefone beschlagnahmt. Das THW musste der Polizei helfen, das umfangreiche Material abzutransportieren.

Aktuell gehe man davon aus, dass beide Plantagen zusammenhängen, sagt Baumert: „Wir werden die Verfahren zunächst als verbundene Verfahren führen.“ Das könne sich aber später noch ändern. Drei der vier Beschuldigten nahm die Polizei bei den beiden Einsätzen in Remscheid fest, zwei beim ersten, einen weiteren beim zweiten, den vierten verhaftete sie unmittelbar nach dem ersten Einsatz in Köln.

Angeklagt würden sie voraussichtlich wegen eines Verstoßes gegen Paragraf 29a Betäubungsmittelgesetz, erklärt der Oberstaatsanwalt. Der sieht unter anderem für die Herstellung von Drogen „in nicht geringer Menge“ Freiheitsstrafen zwischen einem und 15 Jahren vor. Und damit einen Strafrahmen, der nur noch in Ausnahmefällen zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Dass das Haschisch noch nicht in Umlauf gebracht wurde, spiele dabei keine Rolle, so Baumert. Schon der Anbau stehe unter Strafe: „Mit Drogen ist so ziemlich alles verboten.“

Plantagen fallen oft durch hohen Stromverbrauch auf

Drogenplantagen wie die in der Remscheider Innenstadt wurden zuletzt häufiger entdeckt. Im Mai stellte die Polizei nach einem Brand in Leverkusen einigen hundert erntereife Cannabis-Pflanzen sicher, Ende Juni waren es 540 Pflanzen in Wuppertal, vor zwei Wochen gab es einen ähnlichen Einsatz in Herne. Oft fallen die Plantagen wegen des gigantischen Stromverbrauchs auf, den Beleuchtung und Belüftung der Anlagen verursachen.

Unterschiede gebe es bei der Organisationsform, sagt Wolf-Tilman Baumert. Teils würden die Betreiber der Plantagen auf eigene Rechnung agieren und auch den Verkauf übernehmen. Es gebe aber auch den Fall, dass Handlanger mit dem Betrieb der Plantage beauftragt würden. „Da ist vieles vorstellbar.“ Wie sich das aus Sicht der Staatsanwaltschaft in Remscheid darstellt, dazu äußert er sich aber nicht.

Auch weil die Ermittlungen noch laufen. Die zuständige Staatsanwältin habe nach einem ersten Aktenstudium weitere Ermittlungsarbeiten der Polizei beantragt, so Baumert. Diese sollten in etwa vier Wochen abgeschlossen sein, danach könne es voraussichtlich vor Gericht gehen. „In einem solchen Fall gibt es meistens auch recht schnell einen Verhandlungstermin.“