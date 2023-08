Hinter Cannabis-Plantage in Remscheid steckt wohl albanische Mafia

Einsatz

+ © Tim Oelbermann Mehrere hundert Pflanzen landeten in Lkw. © Tim Oelbermann

Polizei und THW waren mehrere Stunden im Einsatz. Staatsanwaltschaft äußert sich zu Tatverdächtigen.

Remscheid. UPDATE: Das Haus in der Büchelstraße wirkt klein und unscheinbar. Die Zahl der Cannabispflanzen, die die Polizei herausholte, war allerdings alles andere als das. Dreistellig nennt die Polizei ihre Zahl. Verteilt waren sie auf sechs Räume und alle erntereif.

Wie berichtet, hob die Polizei die Plantage am Donnerstag aus. Bewaffnete Kräfte drangen dazu bereits in den frühen Morgenstunden in das Einfamilienhaus ein. Neben den Drogenpflanzen trafen sie auf zwei Männer, 41 und 22 Jahre alt. Die beiden Albaner hatten neben der Anpflanzung gewohnt - und zwar unter unwürdigen Umständen. Zeugen beschreiben ihre Unterkunft als schmutzig und verwahrlost.

Die Wuppertaler Staatsanwältin Theresa Beckmann, die gegen die beiden Drogengärtner ermittelt, nimmt den Begriff arme Schweine nicht in dem Mund. Allerdings weiß sie genau, dass die beiden Albaner nur die Handlanger sind, die für die Drogenbosse im Hintergrund die Schmutzarbeit verrichten und geopfert werden, sobald die Plantage auffliegt. Hinter den Drogenplantagen, die derzeit in großer Zahl im Bergischen entdeckt und ausgehoben werden, steckt in den meisten Fällen die albanische Mafia.

Die Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Für den Handel mit Drogen in nicht geringer Menge sieht das Gesetz eine Haftstrafe zwischen einem und 15 Jahren vor. ric

Erneut große Cannabis-Plantage in Remscheid entdeckt

+ Die Pflanzen wurden vernichtet. © Tim Oelbermann

Remscheid. Erneut ist in Remscheid eine Cannabis-Plantage entdeckt worden. Polizisten nahmen daraufhin am Donnerstagmorgen zwei Männer im Alter von 41 und 22 Jahren vorläufig fest. Die albanischen Staatsangehörigen, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, werden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Die beiden Männer lebten auch in dem Haus, in dem die Plantage eingerichtet worden war. Die Plantage war auf sechs Räume verteilt. Insgesamt stellte die Polizei eine hohe dreistellige Anzahl erntereifer Pflanzen samt Equipment zum Betreiben der Plantage sicher.

Jugendlichen war zuvor in dem freistehenden Einfamilienhaus an der Büchener Straße das gelbliche Licht aufgefallen, mit dem die Pflanzen beleuchtet wurden. Sie riefen die Polizei. Ermittlungen durch eingesetzte Kräfte erhärteten den Verdacht. Nach dem Zugriff stellten die Drogenermittler Pflanzen und technisches Equipment sicher. Das Technische Hilfswerk transportierte beides ab.

Bereits vor einigen Wochen waren innerhalb kürzester Zeit zwei Cannabis-Plantagen in Remscheid entdeckt worden, unter anderem auf der Alleestraße. Dabei kam es zur Festnahme von zwei albanischen und einem türkischen Staatsbürger.

Der Anbau von Drogenplantagen befindet sich laut führender Ermittler maßgeblich in der Hand albanischer Tätergruppen. Sie suchen gezielt nach Leerständen, die dann angemietet und für den Anbau genutzt werden. wi / ric / kaz

+ Das THW räumte mit der Polizei die Plantage. © Tim Oelbermann

Wir berichten weiter

Blaulicht-Meldungen aus Remscheid