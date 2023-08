„Dritter Ort“: Stadt soll Umbau an der Scharffstraße prüfen

Bleibt die Zentralbibliothek an der Scharffstraße und wird zum „Dritten Ort“ umgebaut? Das soll die Stadt prüfen.

Bibliothek soll moderner Kommunikations- und Bildungsort werden – Umzug zu Sinn-Leffers ist keine Option.

Remscheid. Alle reden übers DOC – aber niemand mehr über die Bibliothek. Das Gefühl jedenfalls hat der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Weiterbildung, Karl Heinz Humpert (CDU). Denn nachdem die Stadt ihr Vorkaufsrecht für den leerstehenden Sinn-Leffers an der Alleestraße nicht genutzt habe, ruhe der See. „Seit Jahren ist Stillstand“, bemängelt Humpert – und wünscht sich mehr Dampf: „Es muss jetzt was passieren.“

Daher fordern er und seine Fraktion die Stadtverwaltung nun auf, zu prüfen, ob das aktuelle Gebäude der Zentralbibliothek an der Scharffstraße umgebaut werden könnte statt an einen neuen Standort umzuziehen. Denn die Bibliothek soll zum „Dritten Ort“ werden – innovativer, moderner, nutzerorientierter, inklusiver.

Wie sie sich das vorstellt, hatte Nicole Grüdl-Jakobs, Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, zu dem auch die städtische Bibliothek gehört, bereits letzten Sommer präsentiert – und zwar unabhängig vom Standort: 5500 bis 6000 Quadratmeter, davon 3500 bis 4000 Quadratmeter Nutzfläche, zentrale Lage, gut erreichbar per ÖPNV, ausreichend Parkraum. Neben einem großen Veranstaltungsraum wünscht sich die Leiterin ein Lesercafé und eine gute technische Ausstattung: vom schnellen und flächendeckenden W-Lan über je einen eigenen Robotik-, 3-D-Druck- und Gaming-Bereich bis hin zu ausleihbaren Laptops.

+ Wünscht sich mehr Dampf: Karl Heinz Humpert (CDU). © Roland Keusch

Und eine Videoüberwachung plus digitalem Zutrittssystem für ein „Open-Library-Konzept“: Damit sind bei vergleichbarer Personaldecke Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr denkbar, sieben Tage die Woche.

Bibliotheken, die die Funktionen als „Dritten Ort“ mit Erfolg erfüllen, sind in Holland, Skandinavien und den angelsächsischen Ländern zahlreich vorhanden.

In Remscheid stehen alle Ratsfraktionen dahinter. Die Bibliothek zum modernen Kommunikations- und Bildungsort zu machen, ist unbestritten, um sie zukunftsfähig zu machen. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Rat bereits gefasst. Während der „Dritte Ort“ der Bibliothek Lüttringhausen in der alten Feuerwache Formen annimmt, herrscht in der Stadtmitte aber Stillstand.

Das will Karl Heinz Humpert nun ändern. Zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Kultur und Weiterbildung am 26. September will er die „Bibliothek der Zukunft“ wieder aufs Tapet bringen.

Wie kann sich der aktuelle Standort entwickeln lassen?

Ursprünglich habe er die Alleestraße favorisiert, sagt Humpert. „Es ging mir beim Standort Sinn-Leffers immer um zwei Dinge: die Bibliothek zum Kommunikationsort zu machen und die Alleestraße städtebaulich aufzuwerten.“ Das möchte er auch jetzt noch – nur komme man nicht weiter. „Es gibt keine Verhandlungen mehr mit dem Besitzer der Schrottimmobilie.“ Daher solle die Verwaltung nun Plan B, die Ertüchtigung des jetzigen Gebäudes, prüfen.

Diese ginge sicher mit einer Aufstockung und dem Einbau eines neuen Aufzugs einher, meint Humpert, der sagt: „Es geht schließlich darum, ein neues Zentrum zu entwickeln. Es kann nicht sein, dass wir durch städtebauliche Gesichtspunkte hier nicht weiterkommen.“