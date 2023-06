Drei neue Ankermieter locken jetzt ins Allee-Center

Nahversorgung

Das „Ankermieter-Trio“ im Untergeschoss des Allee-Centers ist komplett.

Remscheid. Nach dem Aldi im Dezember und dem TK Maxx vor einigen Wochen hat am Donnerstag das Edeka Center Pauli eröffnet. Auf mehr als 2100 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet die Inhaberfamilie Pauli mit ihrem Team rund 30.000 verschiedene Artikel an, es gibt unter anderem vor Ort zubereitetes Sushi, eine automatische Orangensaft-Presse und ein Räucherofen an der Fischtheke.

Neu sind auch eine weitere Verkaufsstelle der Bäckerei Evertzberg und ein Eiscafé im Untergeschoss. Die drei neuen Ankermieter haben zusammen gleich eine dreifache Bedeutung fürs Center und die Innenstadt: Sie belegen die große Mietfläche, die Ende 2020 durch den Auszug von Real frei wurde, verbessern die Versorgung der City und sollen so viele Besucher anlocken, dass auch die anderen Geschäfte in der Umgebung davon profitieren. -wey-