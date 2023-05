Hier wird gearbeitet, auch wenn man es nicht sieht

Die Baustellenampel in Dörpmühle soll noch etwa eine Woche bleiben, sagt die Telekom, die hier ein Kabel austauscht.

Seit bald zwei Wochen steht in Dörpmühle, unmittelbar vor der der Stadtgrenze zu Hückeswagen, eine Baustellenampel.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Sehr zum Ärger von Pendlern zwischen den beiden Städten, deren Fahrtzeit sich gerade in den Stoßzeiten dadurch deutlich verlängert. Dass hier augenscheinlich nicht gearbeitet wird, man sieht in der Regel weder Bauarbeiter noch sind Veränderungen der Baustelle wahrnehmbar, verstärkt diesen Ärger noch einmal.

Doch die Baustelle ist weiterhin notwendig, sagt die Deutsche Telekom, in deren Auftrag dort ein Tiefbauunternehmen aus Solingen tätig geworden ist. Die Maßnahme diene „der Behebung einer Leitungsstörung im Bereich der Kreisstraße“, heißt es aus der Pressestelle, die zudem von einer „komplexen Einmessung der genauen unterirdischen Schadstelle“ spricht.

Es wird also gearbeitet, nur nicht immer für Passanten erkennbar. Und dieser Zustand wird wohl auch noch ein paar Tage andauern, bestätigt die Telekom-Pressestelle: „Nach aktueller Planung sollen die Arbeiten zur direkten Behebung des Schadens, das Austauschen der Kabel und das entsprechende Spleißen der Leitungen, bis Ende der nächsten Woche abgeschlossen sein.“

Leser, die sich wegen dieser Baustelle an den RGA gewendet hatten, ärgern sich nicht nur darüber, dass dort scheinbar nicht gearbeitet wird, sondern auch, dass gar nicht erkennbar sei, was dort eigentlich passiert. Im Baustellen­informations­system auf der Internetseite der Stadt Remscheid sind rund 30 aktuelle Baustellen im Stadtgebiet zu finden, für alle sind Baubeginn und -ende, Bauherr und Ansprechpartner vermerkt. Die Baustelle in Dörpmühle fehlt dort allerdings.