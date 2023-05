Hohe COPD-Rate in Remscheid: Rauchen ist wieder Mode

Remscheid. Die Remscheider Luft ist deutlich besser geworden. Um so vieles besser, dass das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz seine Messstelle in der Freiheitstraße abbauen will. Zugleich erkrankten in den zurückliegenden Jahren in Remscheid deutlich mehr Menschen an der gefährlichen Lungenkrankheit COPD als anderswo in Nordrhein-Westfalen. Passt das zusammen?