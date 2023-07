Diese Ziele hat der neue TBR-Chef

Axel Raue tritt die Nachfolge von Michael Zirngiebl an. Bis Ende 2023 sind beide Geschäftsführer. Eine erste Bilanz und ein Ausblick auf die Zukunft.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Seit vier Wochen haben die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) zwei Geschäftsführer: Michael Zirngiebl (64) und Axel Raue (51) leiten bis Ende 2023 gemeinsam das Team von rund 400 Mitarbeitenden. Sie beackern in der Stadt ein weites Feld – von der Müllentsorgung bis zum Abwasser, vom Straßen- und Brückenbau bis zur Forstwirtschaft. Zirngiebl steht vor dem Eintritt in den Ruhestand. Sein Nachfolger Axel Raue hat die Gelegenheit, sich bis dahin einzuarbeiten. Seine erste Bilanz fällt positiv aus: „Ich habe viele freundliche Menschen kennengelernt.“

Vor knapp einem Jahrzehnt formierte sich das städtische Tochterunternehmen TBR, indem darin unterschiedliche Abteilungen der Verwaltung gebündelt wurden. Ingenieur Zirngiebl, der zuvor für den Tiefbau zuständig war, hatte es urplötzlich auch mit städtischen Grünflächen, Friedhöfen und den Wäldern zu tun, die es zu hegen und pflegen gilt. „Genau die Vielfältigkeit habe ich in den letzten Jahren genossen. Ich habe eine Menge gelernt“, blickt Zirngiebl zurück, der über Parteigrenzen hinweg große Wertschätzung in Remscheid genießt – und auf RGA-Nachfrage einen Tipp für Raue bereit hält. „Verlässlichkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern“ und „Ehrlichkeit im Umgang mit der Politik“ seien entscheidend für den Erfolg.

Mit Axel Raue tritt ein Mann seinen Dienst in Remscheid an, der einen anderen akademischen Hintergrund mitbringt. Nach einer Ausbildung zum Gärtner und mehrjähriger Tätigkeit begann er ein Studium zum Landschaftsarchitekten und der Umweltplanung. Danach war er als Bauleiter mit diversen Projekten betraut – unter anderem am Platz der Republik in seiner Heimatstadt Berlin. Weitere Berufsstationen waren Osnabrück, wo er im dortigen Servicebetrieb diverse Dienstleistungen zusammenführte, und der Märkische Stadtbetrieb, den sich Iserlohn und seine Nachbarkommune Hemer teilen.

Die TBR seien fachlich „sehr komplex und breit aufgestellt“, sagt der neue Geschäftsführer. Das Spektrum reiche vom „Brückenbau bis zum Rasenmähen“, wobei Raue den sich abzeichnenden Klimawandel als eine der größten Herausforderungen sieht. „Wie schaffen wir es, die Lebensqualität trotz der steigenden Temperaturen zu bewahren?“, beschreibt er die Kernfragestellung - und nennt als eine Antwort ein Stadtbaumkonzept für ganz Remscheid mit vielen neuen Standorten für widerstandskräftige Pflanzen, die dem Klimawandel trotzen. Dabei will der Neue an der TBR-Spitze die Menschen mit ins Boot holen: „Denkbar wären Baumpatenschaften.“

„Schwammstadt“ ist ein weiteres Stichwort, das Raue nennt. Dahinter verbirgt sich der Grundgedanke, möglichst viel Niederschlag an Ort und Stelle aufzufangen und zu speichern – unter anderem, um den Folgen von Starkregen vorzubeugen.

Spielplätze sollten höhere Priorität erhalten

In einem weiteren Punkt sind sich Zirngiebl und Raue einig: Die Spielplätze in Remscheid verdienen größere Beachtung und sollten auch mehr Investitionsmittel erhalten. Denn: Die Treffpunkte tragen zur Integration bei: „Hier ist es ganz egal, wo du herkommst, welche Farbe deine Haut hat. Hier trifft sich ein Querschnitt der Bevölkerung, von der Oma und dem Opa bis zum Kind“, erklärt Zirngiebl, der sich ganz sicher freuen würde, wenn sein Nachfolger bei diesem Thema mehr Gestaltungsräume erhält. Es wird an künftig auf Axel Raue zukommen, die Politik davon zu überzeugen.