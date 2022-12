Diese Stellen haben Notdienst

Zwischen den Jahren

Die Dienststellen der Verwaltung, das Bergische Service-Center und städtische Kitas bleiben vom 27. bis 30- Dezember zu.

Ausnahme: der Wertstoffhof der TBR an der Solinger Straße. Auch die Abfallsammlung und die Straßenreinigung arbeiten regulär. Geöffnet bleiben die Museen und das Theater. Der Kommunale Ordnungsdienst ist an allen vier Tagen von 10 bis 18 Uhr im Einsatz und über Tel. 16 90 00 erreichbar. Not- und Bereitschaftsdienste hat die Friedhofsverwaltung vom 27. bis 30. Dezember, 9 bis 12 Uhr. Im Standesamt steht ein Notdienst nur zur Beurkundung von Sterbefällen am 27. und am 29. Dezember, 9 bis 12 Uhr, zur Verfügung.

Die Bereitschaftsdienste des Allgemeinen Sozialdienstes, der Wohnungsnotfälle sowie des Ärztlichen Dienstes können über die Feuerwehr Tel. 16 24 00 erreicht werden. Am 27. und 28. Dezember, 9 bis 18 Uhr, ist der Bürgerservice über diese Nummer für eilige Personaldokumente erreichen. Notdienst hat auch das Jobcenter: 27. bis 30. Dezember, 8 bis 12 Uhr: Tel. 9 51 80. -mw-