In diesen Kitas wird gestreikt

Arbeitskampf

Am Dienstag und Mittwoch müssen Eltern erneut mit Einschränkungen rechnen. Zwei Gewerkschaften haben Streiks angekündigt.

Remscheid. Die Gewerkschaften Verdi und Komba haben die Beschäftigten in den städtischen Kindertageseinrichtungen für Dienstag, 7., und Mittwoch, 8. März, zum Streik aufgerufen. Das führt erneut zu Einschränkungen im Betrieb der Kindergartengruppen. Die Eltern wurden von den Einrichtungen bereits unmittelbar informiert. Zurzeit geht die Stadt Remscheid davon aus, dass 15 Kindertageseinrichtungen am 7. März und drei am 8. März normal geöffnet sein werden.

In zwei Kitas werden am 7. März Notbetreuungen angeboten und in sechs Kitas am 8. März.

Drei Einrichtungen bleiben am 7. März komplett geschlossen, insgesamt elf am 8. März, da kein Personal zur Verfügung steht.

Betroffene Einrichtungen am Dienstag und Mittwoch

Welche städtischen Kitas Dienstag und Mittwoch schließen, wo Notbetreuung angeboten wird und welche Kitas normal geöffnet haben, zeigt die Übersicht, die die Stadt Remscheid am Montag veröffentlicht hat: