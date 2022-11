Diebe stehlen Polizei-Holzpuppe Josi

Vermisst

+ © Roland Keusch Vermisst: Eine solche Puppe stahlen die Diebe. © Roland Keusch

Die Polizei hat eine Strafanzeige in eigener Sache gefertigt.

Remscheid. Denn die Verkehrssicherheitsberater um Hauptkommissar Michael Wenner hatten Ende vergangener Woche festgestellt, dass vor der Kita „Hoppelhasen“ an der Jan-Wellem-Straße eine von acht Holzpuppen gestohlen worden war. Die reflektierenden Aufsteller in Kinderform sollen Autofahrer vor Kitas animieren, langsamer zu fahren.

Alle Holzaufsteller, die jeweils einen Wert von 500 Euro haben, waren mittels Kabelbinder an festen Gegenständen gesichert worden. Beim Abbau fiel auf, dass einer fehlte. Lediglich der Gummifuß sowie das Vierkantrohr und die Sicherungsschraube wurden am Tatort aufgefunden. Die zwei Kabelbinder und der Holzaufsteller fehlten. Die Verkehrswacht, die die Aufsteller angeschafft hatte, weist daraufhin, dass sich auf der Rückseite zwei Aufkleber (Eigentum der Verkehrswacht, Name Josi) befinden. -AWe-

Hinweise nimmt Vorsitzender Otto Mähler entgegen unter Tel. 29 18 00.