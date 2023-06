Diebe stehlen Bootmotoren und werden per GPS getrackt

Diebstahl

In Duisburg-Niederkassel entwendeten am Mittwoch mehrere Unbekannte Außenbordmotoren. Die Geräte hatten GPS – und führten die Ermittler nach Remscheid.

Duisburg/Remscheid. In der Nacht zum Mittwoch wurden im Yachthafen in Dusiburg-Niederkassel zwei Außenbordmotoren und ein weiteres Motorenteil von insgesamt drei Booten gestohlen. Darunter waren ein Mehrzweckboot der Feuerwehr und ein Rettungsboot der DLRG. Was die Diebe nicht wussten: An den Außenbordmotoren waren GPS-Tracker montiert.

Diese führten die Ermittler nur einige Stunden nach dem Diebstahl nach Remscheid. Das Diebesgut war dort in einer Garage deponiert. Mit Unterstützung der Polizei Wuppertal konnte das zuständige Kommissariat der Wasserschutzpolizei das Diebesgut sicherstellen. Die Ermittlungen zu den Verantwortlichen laufen.

