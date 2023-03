„Die Welle“ bietet Spiel, Sport und Spaß in den Osterferien

So bunt wie der Tisch von Kerstin, Stephie und Juliette (v. l.) wird auch das Osterferienprogramm in der „Welle“.

Ferienprogramm des Jugendzentrums richtet sich an Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Langeweile in den Osterferien? Dagegen stemmt sich das Jugendzentrum „Die Welle“ in Remscheid-Lennep nach Kräften. In der zweiten Osterferienwoche, vom 11. bis zum 14. April, wird Kindern und Jugendlichen täglich von 9 bis 15 Uhr ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zusammen wird getobt, gebastelt und spannende Ausflüge werden auch unternommen. Das Programm ist für die Teilnehmenden aufgrund der Unterstützung des Vereins „Allianz für die Jugend e.V.“ komplett kostenlos.

Direkt nach Ostermontag geht es am Dienstag los mit einer Osterolympiade. Die Herausforderungen reichen von Eierlaufen über Sackhüpfen bis hin zu einer Schnitzeljagd quer durch die Lenneper Altstadt. „Neben dem sportlichen Reiz geht es hier auch ums Tüfteln und Rätseln“, sagt Stephanie Dobke, Leiterin im Bereich Jugend vom Jugendzentrum „Die Welle“. Geschicklichkeit und Kreativität seien zudem sehr hilfreich für die verschiedenen Stationen.

Am Mittwoch heißt es dann: Vorhang auf und Augen auf die Leinwand, denn zusammen mit der ganzen Gruppe geht es ins Kino. Im Remscheider Cinestar läuft an dem Tag „Der Super Mario Bros. Film“. Zu den Abenteuern von Mario und Luigi gibt es dabei für alle Kinder und Jugendlichen ein Gratis-Popcorn und ein Freigetränk. So lässt sich der Streifen im Nachgang sicher gebührend diskutieren.

Der Donnerstag wird dann gefüllt mit Kreativität. Bewaffnet mit Heißklebepistole, Lötkolben und Pinsel geht es an eigene Projekte, welche die Jugendlichen schon immer mal selbst anpacken wollten. Außerdem stehen diverse Spiele bereit, und ein gemeinsames Kochen ist auch geplant.

Auch ein Besuch der Filmschule ist möglich

Am Freitag steht zum Abschluss dann der zweite Ausflug auf dem Plan. Gemeinsam geht es für die Teilnehmer in den Indoor-Action-Park Hugodrom, wo gesprungen, getanzt und geklettert werden kann. Auch an diesem Tag ist ein kostenloses Essen inklusive. Am Dienstag und am Donnerstag besteht außerdem die Möglichkeit, die Filmschule zu besuchen, die an den beiden Tagen im Jugendzentrum stattfindet. Im Rahmen des Projekts „film mit!“ kann man von Medienprofis lernen und ganz eigene Filmideen verwirklichen. Wer schon immer mal drehen und schneiden lernen wollte, ist hier wunderbar aufgehoben.

Sozialpädagogin Stephanie „Stephie“ Dobke blickt bereits voller Vorfreude auf die Tage nach Ostern. Besonders dankbar ist sie für das Sponsoring durch die „Allianz für Jugend e.V.“: „So fällt sogar der kleine Unkostenbeitrag weg, den die Teilnehmer in den letzten Jahren zahlen mussten“, sagt Dobke. Wer an allen oder auch nur an einzelnen Tagen mitmachen will, kann sich noch bis zum 31. März anmelden. Die Formulare gibt es in der Welle, Wallstraße 54 in Lennep, oder online unter: www.diewelle.net