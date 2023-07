Die „Remscheider Musikrunde“ sucht noch Wirte

Livemusik schallt am 23. September durch die Remscheider Kneipen.

Remscheid. Von Kneipe zu Kneipe ziehen, ein süffiges Bier trinken und dabei handgemachte Livemusik bei freiem Eintritt genießen – das ist wieder am 23. September möglich. Denn dann steigt die erste „Remscheider Musikrunde“, die Fortsetzung der „Buderus Lokalrunde“, nur dieses Mal ohne den Heizkörper-Hersteller – daher auch der neue Name. Die Gewag ist der neue Sponsor an der Seite der Gastronomen. Und die freuen sich, dass das beliebte Format weiterleben darf. Denn in jener Septembernacht wird sich die Stadt voraussichtlich wieder ordentlich füllen mit Musikhungrigen und Bierdurstigen.

Organisator ist Event-Experte Maximilian Süss. Er und seine Frau Ina waren zuletzt noch mit vollem Körpereinsatz auf Akquise in den Kneipen. Und überzeugten: Aktuell sind es 14 Wirte, die bei der „Remscheider Lokalrunde“ mitmachen wollen. „Es freut mich sehr, dass wir als Remscheider Musikrunde nahtlos anschließen können.“ Besonders freue er sich darüber, dass jetzt auch neue Locations dabei seien – wie das Costa del Sol/Café König oder auch das Barista, das zuletzt einmal ausgesetzt hatte. Aber auch die Altbewährten sind dabei. „Wir haben noch ein bis zwei in der Pipeline, bei denjenigen steht die definitive Zusage aber noch aus.“ Denn die Stimmung in der Gastronomie ist derzeit nicht gerade rosig: Personalmangel und Inflation treffen auf gestiegene Lebenshaltungskosten und Sommergeschäft.

Fußläufig soll alles erreichbar sein bei der „Musikrunde“ – vom MyViertel, über den Markt, das Zentrum bis zur Hindenburgstraße. Wie gewohnt, soll der Abend alle musikalischen Genres abdecken: vom Schlager über Folk bis zum Blues. Auch Country, Hardrock, Heavy Metal und kölsche sowie leisere Töne erklingen bei der Musikrunde, die wörtlich gemeint ist. Denn hier kann jeder mal ein Ründchen drehen. „Und so kommt man auch vielleicht mal in Locations, in die man sonst nicht geht“, sagt Süss – Musik als Triebfeder für die Kneipen. „Man lernt auch immer nur nette Leute kennen“, meint der Gastronom, der selbst mit dem Löf und dem Rack dabei ist.

Hier können sich die Kneipiers bis 25. Juli anmelden

Und sie sind dabei: Erlebbar, Saxo, Rack, Löf, The Green Goose, Miró, Café Sonntag, Mavi, bei Tino am Markt, Andalucía, POM, Costa del Sol/Café König, Barista. Kleiner Vorgeschmack: Im Rack ’n’ Roll wird am 23. September die vom Löwen-Festival bekannte, fünfköpfige Rock- und Pop-Coverband Strum Out aus dem Sauerland auftreten, für das Löf sind die in Remscheid beheimateten Hardrocker von Privacy geblockt. Im Café Sonntag treten Lei & Uli auf, im Miro Just For Fun, in der Green Goose TJ Andrews.

Weitere Gastronomen, die bei der „Remscheider Lokalrunde“ mitmachen möchten, können sich per E-Mail melden – bis zum 25. Juli.

info@remscheidrockt.de

www.remscheider-musikrunde.de