Die Gartensaison beginnt: Das ist jetzt alles zu beachten

Sabine Baumeister und Frank Engels haben 650 Quadratmeter am Stadtpark gepachtet. Sie erklären, was im Frühjahr alles zu tun ist.

Von Sabine Naber

Remscheid. Gartenbesitzer – und hier vor allem Hobbygärtner, die Mitglied in einem Kleingartenverein sind – wissen, dass das Frühjahr in jedem Jahr viel Arbeit mit sich bringt. Das wissen auch Gabi Baumeister und Frank Engels. Sie haben in diesen Tagen besonders viel zu tun.

Seit einigen Jahren haben sie zwei zusammengelegte Gärten im Kleingartenverein Stadtpark in Remscheid gepachtet. 650 Quadratmeter gilt es nach dem Winter wieder schön zu machen.

„Wir haben schon den Rasen gemäht und das Unkraut gezupft. Und sind stolz auf unser Hochbeet, das wir gerade erst angelegt haben“, erzählen Gabi Baumeister und Frank Engels. Für ihr Hochbeet wählen sie Pflanzsteine, auf die sie an zwei Seiten, Holzbohlen legen, um Sitzplätze zu schaffen. In die offenen Pflanzgefäße setzen sie Erdbeeren ein. Im Beet selbst werden Radieschen, Rettich und Rote Beete wachsen. „Mit dem Beet, das eigentlich nur halbhoch ist, haben wir zugleich die Schräge auf unserem Gelände ausgeglichen“, schildert Gabi Baumeister einen weiteren Vorteil.

Der Gartenteich, in dem 30 Goldfische schwimmen, ist bereits vom Netz und vom Schlamm befreit. Auch die Wasserspiele, die im Winter weggeschlossen wurden, werden jetzt wieder rausgeholt. „Und wir haben reichlich Laub kehren müssen in diesem Jahr“, sagt die Gartenbesitzerin. Gabi Baumeister freut sich darauf, bald wieder ihren Garten genießen zu können, obwohl man in diesem Jahr temperaturmäßig hinterherhinke. Sie plant, in Kürze Gemüse und Blumen zu pflanzen, zu grillen und mit den Nachbarn zusammenzukommen.

Welche Vorteile bietet Feuerdorn?

Weil Kirschlorbeerhecken seit dem vergangenen Jahr in Kleingärten verboten sind, hat das Paar sie entfernt und stattdessen Feuerdorn in drei Farben gepflanzt. „Der blüht im Frühjahr, im Herbst kommen die Perlen. Eine Hecke, die gut ist für die Vögel. Sie nisten gerne darin, weil die Stacheln Katzen abhalten“, weiß die Gartenexpertin.

Auch Apfel-, Aprikosen- und Mirabellenbäume stehen auf ihrem Grundstück. „Aus dem Obst mache ich dann Gelee“, verrät sie.

„Wir sind allerdings auch im Winter super gerne hier. Entsprechen also ganz dem Klischee der Laubenpieper“, sagt Frank Engels mit einem Augenzwinkern.

Kompost für Beeren und Obst

Vor allem im Obst-und Gemüsegarten gibt es Ende April viel zu tun. Obstbäume und Beerensträucher – Ausnahme Heidelbeeren - sind dankbar für eine Nährstoffgabe, freuen sich über Kompost als Dünger. Der ist ideal, weil er viel Kalium und Kalzium liefert – Nährstoffe, die für die Fruchtbildung besonders wichtig sind.

Im Mai – sobald die Eisheiligen vorbei sind und kein Bodenfrost mehr droht – können auch wärmeliebende Pflanzen ins Freie umziehen. Die meisten Gemüsesorten können dann auch gleich nach draußen gesetzt werden.

Annette Keil, seit 2012 Vorsitzende des Kleingärtnervereins im Stadtpark, will jetzt Salat und Lauch, Spitzkohl und Möhren pflanzen. „Und weil ich keine Wiese, dafür aber mehr Gemüsebeete habe, werde ich erstmals auch probieren, Kartoffeln anzubauen“, berichtet sie. Und betont, dass es sich bei Kleingärten nicht um Partygärten handeln darf. Gemeinsam mit dem Grünflächenamt kontrolliert sie deshalb hin und wieder, dass die Auflagen eingehalten werden.

Sie selbst ist bei schönem Wetter jeden Tag in ihrem Garten. Zumindest aber abends zum Gießen der Pflanzungen. Und freut sich darauf, das selbstgezogene Gemüse zu verarbeiten, vom geernteten Obst Kuchen zu backen, Marmeladen und Gelees zuzubereiten.

Kleingarten: Wartelisten von Interessenten

Übrigens: Die Kleingärten-Nachfrage seit der Pandemie hält weiter an. „Unsere 35 Gärten sind belegt, es gibt sogar eine Warteliste.“ Die jüngsten Laubenpieper sind Mitte 20, die ältesten Ende 80.

Die Kleingartenanlage Stadtpark liegt am Carl-Grüber-Weg, der über die Herder Straße zu erreichen ist. Ein Garten in der Größe zwischen 250 und 350 Quadratmetern kostet für Strom, Wasser, Pacht und Versicherungen 20 Cent pro Quadratmeter. An Gemeinschaftsarbeiten muss sich jeder Gartenbesitzer beteiligen. Mehr Infos telefonisch bei Annette Keil, Tel. (01 77) 2 91 53 34.