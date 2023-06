Die Energiepreise bereiten Remscheidern weiter Sorge

Rund 3700 Euro Nachzahlung wollte ihr Stromanbieter von einer Remscheider Familie haben. Eine große Belastung für die Familie. Die Verbraucherzentrale hilft - auch bei weiteren Sorgen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Rund 3700 Euro Nachzahlung wollte der Stromanbieter von einer Remscheider Familie haben – unter anderem, weil er trotz Preisgarantie die Preise erhöht hatte. Die Familie wandte sich an die Remscheider Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW. Nachdem die nachgerechnet und sich mit dem Anbieter auseinandergesetzt hatte, blieben noch 1100 Euro Nachzahlung übrig.

Fast 4300 solcher Verbrauheranliegen hat die Remscheider Beratungsstelle im vergangenen Jahr bearbeitet, in mehr als 2200 Fällen wurde daraus wie beim Beispiel der Remscheider Familie eine Rechtsberatung oder -vertretung. Ein deutliches Plus von etwa 1000 beziehungsweise 700 Fällen im Vergleich zum Jahr 2021. Der Anstieg habe wohl auch damit zu tun, dass sich das Leben nach Corona wieder normalisiert hat, sagt Sabine Spielmann, die derzeit mit ihrer Kollegin Katharina Schröder das Beratungsteam in Remscheid bildet. Vor allem aber mit der Energiepreiskrise.

Dieser Themenkomplex mache seit Monaten und auch nach wie vor einen Großteil der Anfragen aus, berichtet Katharina Schröder. Viele Verbraucher würden sich für Energiesparmöglichkeiten interessieren, andere über einen Wechsel des Lieferanten nachdenken. Lange habe man sich vor allem um Preiserhöhungen gekümmert, die teils 200 oder gar 300 Prozent betragen hätten. „Wir hatten Verbraucher hier, die sagten: Das geht bei mir an die Existenz“, erinnert sich Schröder. Inzwischen verbringe sie rund die Hälfte ihrer Beratungstätigkeit damit, die richtige Umsetzung der Preisbremsen nachzurechnen: „Jetzt kommen ja viele Jahresabrechnungen.“

Diese Themen haben den Remscheidern 2022 Sorgen bereitet

Weitere Themen im Jahr 2022 seien Verträge mit Fitnessstudios, Streiks an Flughäfen und immer noch unseriöse Anschreiben und Anrufe gewesen. Über Monate habe eine Schweizer Firma namens „Pflegeservice Smart“ in Remscheid ihre Dienste angeboten, eine eher wertlose Pflegeberatung, für die am Ende zwischen 99 und 199 Euro berechnet wurde. Gegen die Forderungen sei man, wie andere Beratungsstellen auch, vorgegangen, berichtet Katharina Schröder, wohl mit Erfolg: „So wie es aussieht, gibt es die Firma jetzt nicht mehr.“

Auch Probleme mit Bestellungen seien 2022 immer wieder aufgetreten, sagt Sabine Spielmann. Küchen, die ohne Herd – und ohne Liefertermin für diesen – geliefert wurden, seien so ein Beispiel. Und vor allem sogenannte Fakeshops, also Online-Anbieter, die nach dem Bezahlen gar keine oder minderwertige Ware liefern. „Fakeshops sind ein Saisongeschäft“, sagt Spielmann. Vor dem Winter bieten sie Brennholz an, vor der Fußball-WM Trikots. Viele Anbieter würden auch dann auf den Plan treten, „wenn etwas in seriösen Shops ausverkauft ist“, hat die Beraterin beobachtet.

Helfen, gar nicht erst auf so etwas reinzufallen, könne der Fakeshop-Finder auf der Internetseite der Verbraucherzentrale NRW. Ohnehin sei man bemüht, das Online-Angebot weiter auszubauen, sagt Sabine Spielmann. Gerade zu häufig auftretenden Themen gebe es eigene Unterseiten, oft auch mit Online-Rechnern und anderen Tools.

Daneben plane man nun, auch wieder mehr rauszugehen, sagt Katharina Schröder, insbesondere mit Vorträgen und Infoständen. Die Arbeit in der Beratungsstelle an der Alleestraße geht derweil weiter. Neben Energie und Fakeshops seien zuletzt mal wieder Werbeanrufe für Abos, Gewinnspiele und Ähnliches zum Thema geworden, sagt Sabine Spielmann. Auch die neuen Regelungen für Öl- und Pellets-Heizungen würden für Nachfrage sorgen: „Wir haben auch weiterhin gut zu tun.“

Beratungsstelle Remscheid

Die Remscheider Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW ist in der Alleestraße 32 zu finden, geöffnet ist sie montags, dienstags, donnerstags und freitags 9 bis 13 Uhr sowie dienstags von 14 bis 17 und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Erreichbar ist das Team unter Tel. 02191-8424791 oder per Mail remscheid@verbraucherzentrale.nrw