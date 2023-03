Deutschlandticket ab 3. April im Verkauf

Ab dem 1. Mai ist die neue Chipkarte gültig, die für 49 Euro in ganz Deutschland genutzt werden kann.

Die Stadtwerke haben 8000 Abonnenten postalisch informiert.

Von Andreas Weber

Remscheid. Ab 3. April wird das Deutschlandticket bei den Stadtwerken online, in der SR App und im Mobilcenter auf der Alleestraße für monatlich 49 Euro erhältlich sein. Im Mai soll es mehr Menschen in den Nah- und Regionalverkehr locken. Prof. Dr. Thomas Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke, spricht vom „offiziellen Nachfolger des Neun-Euro-Tickets“.

Am 2. November 2022 hatten sich Bund und Länder auf die Einführung eines Deutschlandtickets für den öffentlichen Nahverkehr verständigt. Grundlage war das für die Sommermonate Juni, Juli und August 2022 eingeführte Neun-Euro-Ticket. „Dessen großer Erfolg zeigte zusätzlich die klimafreundliche Wirkung durch die vermehrte Nutzung des ÖPNV auf“, sagt Hoffmann. In Remscheid hatten sich 47 000 Nutzer für das Neun-Euro-Ticket begeistert. Zuzüglich

13 000 bestehender Abos.

Die Stadtwerke haben jetzt 8000 Abonnenten postalisch informiert, dass sie automatisch in das digitale Deutschlandticket überführt werden. Ausgenommen sind die Abos, die ohnehin günstiger sind, nämlich Schoko-Ticket (39,40 Euro) und Sozialticket (36,22 Euro). Wer Letztere in ein Deutschlandticket überführen will, muss sich bei den Stadtwerken melden.

„Alle anderen Kunden merken so gut wie nichts, nur für uns als Stadtwerke ist es ein enormer Verwaltungsaufwand mit Folgeverträgen, die aufgesetzt werden müssen, und neue Chipkarten müssen schrittweise ausgetauscht werden“, erläutert Uwe Solanka, Abteilungsleiter Kundenservice und Vertrieb. „Unsere Abo-Kunden müssen nichts weiter unternehmen und profitieren trotzdem vom neuen Deutschlandticket“, freut sich Armin Freund, Geschäftsbereichsleiter Mobilität der Stadtwerke.

Um den zusätzlichen Aufwand abzudecken, richten die Stadtwerke eine zusätzliche Vollzeitstelle ein. Der Austausch soll bei ihnen bis zum 30. April erfolgt sein. Wenn das im Einzelfall nicht klappt, gibt es ab Mai eine Übergangsfrist, in der die alte Abo-Karte genutzt werden kann. Das Deutschlandticket ermöglicht, wie sein Vorgänger, die deutschlandweite Nutzung des Nahverkehrs mit Bus und Bahn. Regional- und Nahverkehrszüge sind erlaubt, die Nutzung von ICEs fällt nicht darunter. Kinder unter sechs Jahren müssen nicht bezahlen.

Das 49-Euro-Ticket ist ein dauerhaftes Angebot und wird als Abonnement, das monatlich (jeweils bis zum 10. des jeweiligen Monats) kündbar ist, erhältlich sein. „Die Rahmenbedingungen sind ähnlich wie sie viele Kunden vom vergangenen Sommer kennen“, meint Thomas Hoffmann.

Das Deutschlandticket ist die persönliche Fahrkarte des Nutzers und wird nicht übertragbar sein. Auch zusätzliche Mitnahmeregelungen entfallen. Wer öfters mit einem Fahrrad unterwegs ist, kann bei den Stadtwerken ein NRW-weites Abo über 29 Euro abschließen, wer in Nordrhein-Westfalen erste Klasse reisen möchte, zahlt 46 Euro obendrauf. Hunde sind nicht inbegriffen. „Sie können aber im VRR-Verbund kostenlos mitgenommen werden“, meint Uwe Solanka.

Erhältlich ist das neue Ticket ab dem kommenden Montag bei den Stadtwerken online, stadtwerke-remscheid.de, in der SR-App sowie im Mobil-Center, Alleestraße 72 (im Allee-Center). Geöffnet ist die Geschäftsstelle montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr; Kontakt auch über Hotline, Tel. (08 00) 6 50 40 30. | Standpunkt

Bund zahlt Hälfte

Der Bundestag hat die Finanzierung des 49-Euro-Tickets für Busse und Bahnen im Nahverkehr am 16. März auf den Weg gebracht. Der Bund stellt von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro bereit, um die Einnahmeausfälle bei Verkehrsunternehmen durch den günstigen Preis zur Hälfte auszugleichen. Die andere Hälfte soll von den Bundesländern getragen werden.