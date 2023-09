Deshalb ist die Postfiliale an der Allee geschlossen

Viel Ärger um die Hauptstelle an der Allee: Ab wann Besserung in Sicht ist.

Von Michelle Jünger

Remscheid. Auch an diesem Freitag schauen zahlreiche Kunden wieder durch die Scheiben der dunklen Postfiliale auf der Alleestraße. Das Bild, so bestätigen es gleich mehrere Kunden, sei seit Wochen dasselbe: Die Filiale habe meistens zu. Und wenn sie auf sei, bildeten sich lange Schlangen. Postbankkunden können nebenan nur abheben, einzahlen oder Kontoauszüge abholen. Das wiederum funktioniert an diesem Freitag nur eingeschränkt: Geldabheben war nämlich nicht möglich, der Rest nur mit Wartezeit. Die Kunden mussten also woanders hin ausweichen, etwa in die Filialen in der Rosenhügeler Straße oder Schützenstraße.

Laut einem Aushang sind die Öffnungszeiten vorübergehend eingeschränkt: An drei Tagen die Woche sei die Filiale geöffnet, steht dort – montags, mittwochs und donnerstags. Am vergangenen Donnerstag war das aber nicht so, berichtet Kunde Dietmar Peters. Er stand Donnerstag vor verschlossenen Türen. Warum, kann er zunächst nicht sagen. Einen weiteren Aushang gibt es nicht.

„Die Leute werden unruhig.“

Bereits am Montag habe er die eigentliche Leistung – eine Bestätigung über ein Postbankkonto – in Auftrag gegeben. Um aber sicher zu gehen, dass alles in Bearbeitung ist, sollte er auf Anraten der Angestellten am Donnerstag noch mal wieder kommen. „Ich vermute, dass krankheitsbedingt gar keiner mehr da war“, sagt Peters – und hat damit sogar recht.

Auf RGA-Anfrage bestätigte die Post, dass die Hauptfiliale seit Donnerstag aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen bis zum 11. September geschlossen ist. Grundsätzlich gebe es einen Personalengpass, der nicht durch Vertretungen aufgefangen werden könne. Geplant sei aber – mit den eingeschränkten Öffnungszeiten – ab übernächstem Montag wieder zu öffnen.

Doch selbst wenn die Filiale geöffnet sei, gebe es Probleme. Wie die langen Wartezeiten und Schlangen. Das erlebte kürzlich auch Leserin Inge Bremming, die den RGA über „Dranbleiben“ über die Zustände informierte. Eine Dreiviertelstunde habe sie angestanden. Und das mit Pflegegrad 3. „Die Leute wurden unruhig“, sagt sie. Ältere Menschen, die eingeschränkt seien, hätten Probleme, manche Dienstleistungen der Post oder Postbank in der Innenstadt zu erhalten.

Denn die Filiale auf der oberen Alleestraße gebe es ja auch nicht mehr. Dietmar Peters fügt hinzu: „In der Schützenstraße oder Rosenhügeler Straße bekommt man zwar einige Services. Sie sind für die Innenstadt aber keine Alternative.“

Wenn aber mal offen sei, wolle er den dortigen Angestellten keinen Vorwurf machen, betont Peters. Denn die seien immer höflich und kompetent. In der Regel seien dann zwei Schalter offen: Einer für Services und einer vor allem zur Paketannahme sowie -abgabe. „Das Problem liegt ganz klar bei der Leitung in Bonn und der Struktur.“

Problem ist auf der politischen Tagesordnung angekommen

Die Probleme rund um die Post spricht auch die CDU-Fraktion an. „Mehr Verlässlichkeit muss dringend her“, schreiben die Christdemokraten in einer Anfrage an die Bezirksvertretung Alt-Remscheid und den Seniorenrat. „Dass in einer Großstadt wie Remscheid hier nur so ein spärliches und unkalkulierbares Angebot im Stadtzentrum angeboten wird, halten wir für nicht hinnehmbar“, heißt es in der Anfrage. Der Oberbürgermeister solle die Post-Problematik zur Chefsache machen und Bewegung rein bringen.

Öffnungszeiten

Die CDU verweist in ihrer Anfrage auch auf eine Aussage der Postbank. Die Kunden sollten sich bei einem geplanten Besuch online vorab über die aktuellen Öffnungszeiten informieren. Diese weichen jedoch von den tatsächlich ausgehängten Zeiten ab.

Ab dem 11. September soll die Postfiliale wie folgt geöffnet sein: montags von 8.30 bis 11.30 Uhr sowie 13 bis 17.30 Uhr; mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr; donnerstags 10 bis 13 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr. Dienstag, Freitag und Samstag ist die Filiale geschlossen.

Standpunkt von Michelle Jünger: Mehr schlecht als recht

+ michelle.juenger@rga.de

Die gute Versorgung mit Dienstleistungen der Post – und das zentral – sollte ein absolutes Muss sein. In Remscheid gleicht die Situation jedoch seit Jahren einem Würfelspiel. Hat die Post denn nun geöffnet oder nicht? Das ist eine Frage, die sollte man sich nicht stellen müssen. Etwas entspannter wäre die Lage sicher, wenn die vielen Post-Shops mehr Leistungen anbieten könnten. Doch dort beschränken sich Dienstleistungen der Post und Postbank auf „einfache Services“, wie die Post es nennt. Speziell ältere Menschen, die nicht affin zum digitalen Service wie Online-Banking sind, stehen hier entsprechend vor großen Hürden. Sie brauchen den persönlichen Kontakt für manche Anliegen.

Und vor allem auch den direkten Weg. Die Innenstadt ist für viele durch die ÖPNV-Anbindung logischerweise der beste Anlaufpunkt. Dafür muss aber die Filiale auch personell verstärkt werden. Denn die gute Lage nützt alles nichts, wenn keiner am Schalter stehen kann.