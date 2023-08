Der Weg aus den Schulden – wenn es Termine gibt

Die Privat- oder Verbraucherinsolvenz mit Restschuldbefreiung gibt es in Deutschland seit 1999.

In Remscheid gibt es überdurchschnittlich viele Privatinsolvenzen – Die Statistik ist gar noch geschönt.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Remscheid hatte 2022 – bezogen auf die Bevölkerungszahl – einen der höchsten Werte an Privatinsolvenzen in NRW. 17,1 Anträge je 10.000 volljähriger Einwohner wurden in der Werkzeugstadt laut statistischem Landesamt gestellt. Deutlich mehr als im Landesschnitt, der ungefähr bei zwölf lag.

Ein Ergebnis, das zu dem anderer, ähnlicher Untersuchungen und Erhebungen passt, wie Domingo Estrany-Dreßler vom städtischen Sozialamt sagt. Remscheid verfüge, wie die anderen bergischen Großstädte auch, über eine vergleichsweise geringe Pro-Kopf-Kaufkraft. Und nehme auch im sogenannten Schuldenatlas oft negative Spitzenplätze ein. „Da liegen wir schon seit Jahren immer im unteren Bereich.“

Die aktuelle Situation verschlimmere das noch, sagt Brigitte Tost, Schuldnerberaterin bei der Remscheider Diakonie. Hohe Energie- und Lebensmittelkosten träfen Menschen mit geringem Einkommen besonders, weil der Anteil an ihrem Gesamteinkommen, der dafür draufgeht, höher ist. „Das ist für viele nicht mehr zu bewältigen.“ Komme zum Beispiel eine Gas-Nachzahlung, könnten viele dieses Loch nur stopfen, indem sie woanders ein neues reißen, erklärt Tosts Kollege Olaf Potthof. Bis irgendwann gar nichts mehr geht: „Das ist unser Alltag.“

Laut Untersuchungen sind die häufigsten Gründe für Überschuldung Arbeitslosigkeit, Krankheit und Scheidung. „Die sogenannte unwirtschaftliche Haushaltführung spielt nur eine untergeordnete Rolle“, erklärt Potthof. Häufig treffe die Betroffenen keine oder nur eine geringe Schuld. In solchen Fällen sei die Privat- oder auch Verbraucherinsolvenz „das schärfste Schwert der Schuldnerberatung“, sagt Potthof. Seit 1999 gibt es diese Möglichkeit in Deutschland, seit der zweiten Novellierung 2020 können überschuldete Privatpersonen in drei Jahren schuldenfrei werden.

Allerdings nur, wenn die Schuldnerberatung Termine frei hat. Bestimmte ehemalige Selbstständige könnten den Antrag theoretisch alleine stellen, erklärt Brigitte Tost. Der überwiegende Teil der Betroffenen benötige aber schon aus juristischen Gründen Unterstützung. Möglich sei das auch durch Rechtsanwälte, die kämen aber meist aus finanziellen Gründen nicht infrage. „Wir sind die einzige Stelle, die das kostenfrei macht“, sagt Olaf Potthof. Dadurch werde man zur „Engstelle“.

Denn der Bedarf sei vermutlich größer als das Angebot, sagen die Berater: „Unsere Kapazitäten sind komplett ausgeschöpft, wir wissen nicht, was dann noch übrig bleibt“, sagt Brigitte Tost. Drei Berater seien derzeit bei der Remscheider Diakonie aktiv, sagt Olaf Potthof: „Hätten wir einen vierten, gäbe es mehr Privatinsolvenzen in Remscheid.“

Auch Domingo Estrany-Dreßler von der Stadtverwaltung weiß von „erheblichen Wartelisten“ bei der Diakonie, die die Schuldnerberatung im Auftrag der Stadt durchführt, zu berichten. Vor allem für Menschen, die weder Bürgergeld noch Sozialhilfe erhalten. Gibt es für die Bezieher solcher Transferleistungen nämlich eine „pflichtige Schuldnerberatung“, die die Kommune sicher zu stellen hat, gibt so etwas für ehemalige Selbstständige, Rentner oder Berufstätige nicht.

Mittel aus dem Stärkungspakt sollen etwas Abhilfe schaffen

Stadt und Diakonie versuchten ihr Möglichstes, auch diesen Personengruppen zu helfen, sagt Olaf Potthof. Aber es fehle am Geld – und damit am Personal. „Dafür fühlt sich keiner so richtig verantwortlich.“ Ein wenig Abhilfe sollen nun Mittel aus dem Stärkungspakt bringen, berichtet Estrany-Dreßler, die Diakonie erhalte 19.000 Euro, um Beratungen außerhalb des pflichtigen Angebots zu ermöglichen.

Eine Hilfe, aber keine echte Lösung, sagen die Schuldnerberater. Stärkungspakt-Mittel müssen bis Jahresende ausgegeben werden – die Begleitung in die Privatinsolvenz dauere in der Regel aber ein Jahr, sagt Olaf Potthof. „Wenn ich jetzt jemanden aufnehme, ist der ja am 31. Dezember noch nicht fertig.“