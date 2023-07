Der Theodor-Heuss-Platz soll grüner werden

Zentrales Areal rückt in den Mittelpunkt neuer Planungen – mit höchster Priorität.

Remscheid. Der Theodor-Heuss-Platz am Remscheider Rathaus spielte seit dem Ursprungskonzept aus dem Jahr 2014 nur eine Nebenrolle bei den Überlegungen, wie sich die Innenstadt durch Umbauten zum Positiven wandeln kann. Das hat sich geändert: „Er wurde bei der Priorität förmlich nach oben katapultiert“, erklärt der zuständige Baudezernent Peter Heinze über das weiträumige Areal, das die Verantwortlichen bei der Stadt nun ins Visier nehmen.

Grund dafür ist die notwendige Sanierung der darunter liegenden Tiefgarage, in die Wasser eindringt. Sie soll ab 2024 mit großem Aufwand instandgesetzt werden, wofür dann auch Bauarbeiten auf dem Platz fällig sind. Dies liefert eine ideale Gelegenheit, ihn umzugestalten.

Der Fantasie der Planer seien dabei jedoch enge Grenzen gesetzt. „Denn der Platz muss ja weiterhin seine Funktionalität behalten – als zentrale Veranstaltungsfläche und für den Wochenmarkt“, nennt Peter Heinze Beispiele für die Nutzung.

Auch Bäume, die Wurzeln schlagen, seien an diesem Standort zwar wünschenswert, aber wegen der Tiefgarage ausgeschlossen. Dennoch müsse es um „Resilienz“ gehen, wie er im Hinblick auf den Klimawandel erläutert.

Planungen stehen unter gewissem Zeitdruck

Der Platz müsse also möglichst so gestaltet werden, dass er für die Menschen Widerstandskraft gegen hohe Temperaturen und Trockenheit entfaltet. Und dabei kommt dann doch wieder das Thema Grün ins Spiel. „Zum Beispiel, indem Pflanzkübel aufgestellt werden“, berichtet Heinze. Weiterer Aspekt sei die künftige, helle Pflasterung, deren Reflexion möglichst niedrig sein sollte. „Aber zunächst einmal muss klar sein, was technisch möglich ist und was nicht“, sagt der Baudezernent, der darauf hinweist, dass die Planungen ganz am Anfang stehen. Aber: Viel Zeit gibt es dafür nicht – weil bereits im nächsten Jahr die Arbeiten für die Tiefgarage beginnen und Remscheid für den Umbau des Platzes einen Förderantrag beim Land Nordrhein-Westfalen stellen muss.

Bei allem Zeitdruck müssten auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden, die ihre Ideen beisteuern können. Diese müssen aber zu den technischen Möglichkeiten passen. Eine Chance biete das Ganze auch für das Allee-Center, das zum Rathaus hin die Außengastronomie erweitern könnte, nennt Heinze eine weitere Perspektive durch die Neugestaltung. Sie könnte auch mit einer Sanierung des monumentalen Löwens einhergehen. Mancher sähe das Denkmal aber an anderer Stelle, eher im Verborgenen, besser aufgehoben. Heinze zeigt sich da skeptisch. „Der Löwe und das Rathaus – sie bilden aus meiner Sicht ein Ensemble, das zusammengehört.“

