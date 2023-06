Der Teich im Stadtpark bleibt trocken

Zisternen-Lösung findet keine Mehrheit im Stadtrat, sagt der OB – Neues Konzept für Grünanlage soll her.

Remscheid. Die Chancen sind versiegt, dass der Teich im Stadtpark wieder sprudelt. Im Rat gebe es keine Mehrheit für die Lösung, die sich zuletzt abzeichnete, sagt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. „Die Zisterne wird nicht gewollt“, fasst er Gespräche zusammen, die er mit Mitgliedern unterschiedlicher Fraktionen geführt hat.

Nach den aktuellen Untersuchungen hätte der Teich, der keinen natürlichen Zulauf hat, nur durch einen unterirdischen Wasserspeicher eine Zukunft. Beziffert wird das Projekt auf rund 1,2 Millionen Euro – deutlich mehr, als der Stadtrat vor einigen Jahren bei einem Grundsatzbeschluss für die Sanierung des Gewässers bereitstellte.

+ Längst hat sich hier Wildwuchs ausgebreitet. Der Teich wurde 2017 trockengelegt. © Doro Siewert

Eine Zisterne hätte durchaus Sinn, findet der Geschäftsführer der Technischen Betriebe Remscheid Michael Zirngiebl – aber in einem ganz anderen Zusammenhang: „Und zwar für die Bewässerung des Baumbestands im Stadtpark. Wir haben es ja im Sommer mit immer längeren Trockenperioden zu tun.“ Zweifelhaft sei hingegen der ökologische Wert eines Wasserspeichers für einen Teich, über dessen Fortbestand seit fast zehn Jahren kontrovers diskutiert wird.

Reste alter Brote und Brötchen, mit denen Spaziergänger Tiere fütterten, und die Hinterlassenschaften von zahllosen Enten hatten sich zuvor auf dem Grund des Teichs aufgetürmt. Wasser ging außerdem durch Undichtigkeiten verloren, so dass die Feuerwehr immer wieder anrückte, um den Teich über Schläuche mit Frischwasser zu füllen.

Nach langwierigen Debatten in der Kommunalpolitik und der Masterarbeit einer Studierenden, die sich mit dem Problemfall befasste, wurde der Teich trockengelegt – mit dem Ziel, den Sondermüll vom Grund zu beseitigen. Das galt als erster Schritt bei einer Sanierung. Nach weiteren Bürgerworkshops und einem hydrogeologischen Gutachten, das zwischenzeitlich geschrieben wurde, hat sich die Natur das Areal zurückerobert. „Und es ist doch spannend zu sehen, wie sie sich hier verändert“, erklärt der Chef der Technischen Betriebe. Es sei denkbar, einen Steg zum neuen Biotop zu bauen, wo Ausflügler verweilen können.

Dabei hat Michael Zirngiebl einen Auftrag aus der Kommunalpolitik bekommen, den SPD-Fraktionschef Sven Wolf in seiner Haushaltsrede im April formulierte. Für das „grüne Wohnzimmer“ gelte es, das Konzept Stadtpark 2.0 zu entwickeln. Darin sollten diverse Investitionsmaßnahmen zusammengefasst werden. Dabei sprach Wolf auch von der „Entwicklung/Herrichtung des Teichs“, wobei das Zisternenkonzept offenbar nun ausgeschlossen ist, wie der Oberbürgermeister erklärt. „Wir müssen nun nach einer anderen vernünftigen Lösung suchen“, betont der OB, der sich nach wie vor im Wort fühlt, sich um den Stinthengst zu kümmern.

Der Holzfisch der Sensburger Landsmannschaft ist Galionsfigur des Teichs, wo er still seine Runden drehte. Seit Jahren befindet er sich im Rathaus – als Mahnung für die Politiker, das Gewässer nicht aus dem Blick zu verlieren. Er wird wohl noch lange auf dem Trockenen sitzen bleiben. Es sei denn: Im Konzept Stadtpark 2.0 wird eine andere Idee für eine Wasserfläche entwickelt, die aber zu den Erfordernissen der Zeit passen müsste. Für Michael Zirngiebl geht es da nicht mehr nur um Klimawandel: „Wir sind doch längst mitten in der Klimakatastrophe.“

Kommentar von Frank Michalczak: Viel zu viel Geld

+ frank.michalczak@rga.de © Roland Keusch

Was vor knapp zehn Jahren schon fragwürdig war, wäre heute nahezu undenkbar: Tausende Liter Frischwasser wurden in ein Gewässer gepumpt, aus dem es entwich und in dem es verdunstete.

Der Stadtparkteich wurde immer wieder notdürftig gefüllt, nachdem er nur noch ein Schatten seiner selbst war und an eine Schlammlandschaft erinnerte. Und heute? Heute ist aus ihm ein Biotop geworden. Wildwuchs hat sich inmitten der Anlage ausgebreitet.

Nostalgiker, die gerne rund um den Teich flanierten und ihn schmerzlich vermissen, können den ökologischen Nutzen dieser Entwicklung nicht bestreiten. Und sie werden auch einsehen müssen, dass 1,2 Millionen Euro für die Sanierung des Gewässers einen Betrag darstellen, der viel zu hoch ist – für Sentimentalitäten und Heimatgefühle. Vor allem bleibt der Park als solcher der Nachwelt erhalten mit all seinem Charme, den er zweifellos auch ohne Teich hat.