Der lange Matthias trägt hölzerne Forelle durch Lennep

Lenneper Schützenverein pflegte uralten Brauch mit mehreren Stopps in der Altstadt.

Von Lena Spataro

Remscheid. Neugierige Kinderköpfe ragten am Samstagmorgen verschlafen aus den Fenstern und Türen der Wohnhäuser in der Lenneper Altstadt. Wo kommt die laute Musik her? Die Frage stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Zu ihrer Überraschung erblickten die Kinder eine 10-köpfige Musikkapelle, gefolgt von einem großen Trupp an Schützen in grünen und weißen Festanzügen.

Anlässlich des Volksfestes des Lenneper Schützenvereins 1805 traten die Schützinnen und Schützen am Samstag ihren traditionellen Forellenzug durch die kleinen Gassen der Altstadt an. Begleitet wurden sie von befreundeten Vereinen und einer Musikkapelle aus Herne.

Brauch begann vor 200 Jahren: Über die Preußen lustig gemacht

Der Zug startete um 10 Uhr am Röntgen-Museum. Dort begrüßten Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und Bezirksbürgermeister Markus Kötter die Versammelten. Kötter nutzte die Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die Pflege von Traditionen für den Zusammenhalt sei. Dem stimmten die Lenneper lauthals zu. Dabei sind sie der letzte Schützenverein in der Umgebung, der den Forellenzug veranstaltet.

„Begonnen hat der Brauch vor rund 200 Jahren“, erklärte Guido Eidam. Der Sportschütze ist seit Anfang des Jahres der neue Vorsitzende des Lenneper Schützenvereins. „Damals gehörte das Bergische Land zur preußischen Rheinprovinz“, sagte Eidam weiter. Weil die hiesigen Anwohner allerdings deutlich wohlhabender waren, machten sie sich mit dem Forellenzug über die verarmten Preußen lustig. „Damals trugen sie einen Hering am Stock, weil dieser als günstiger Fisch gehandelt wurde. Das war ihr Weg gegen die Obrigkeiten zu protestieren“, fügte Dr. Ralf Flügge, vorheriger Vorsitzender und Ehrenmitglied des Schützenvereins, hinzu. Mit der Zeit wurde aus dem Hering eine Forelle.

Mittlerweile hängt am grün-weißen-Stab lediglich eine hölzerne Forellenattrappe. Seither wird der Zug in Lennep ein Mal im Jahr nachgestellt. So auch am Samstag. Auf ihrer Route machten die Schützen mehrere Stopps. Der erste Halt war der Alte Markt, auf dem zur selben Zeit der Lenneper Wochenmarkt stattfand. Dort blieben die Besucher interessiert stehen und lauschten dem Konzert der Musikkapelle. Danach ging es vor das Modehaus Johann. Dessen Inhaberin Bärbel Beck hielt für die Gruppe kaltes Bier und warme Brezeln bereit.

Mit der Zeit hat sich allerdings noch etwas verändert. Wurde die Forelle bis vor wenigen Jahren von Kindern getragen, hat das in diesem Jahr der hochgewachsene Matthias Ronge übernommen. „Leider haben wir immer weniger Jungschützen, die diese Aufgabe übernehmen“, bedauert Guido Eidam.

An vier Arbeitstagen im Jahr wird die Sportstätte gepflegt

Abgesehen vom fehlenden Nachwuchs freut sich der Verein über viele neue Sportschützen. Durch die großflächigen Renovierungen in den letzten Jahren, die nicht zuletzt aufgrund das Hochwassers 2021 notwendig geworden waren, wurde die Sportstätte attraktiver. „Wir zählen 150 Mitglieder. Davon sind 80 bis 90 aktive Schützen“, so Eidam.

Und die engagieren sich zum größten Teil leidenschaftlich im Verein. Darunter gehört die Pflege der Sportstätte. „Vier Mal im Jahr laden wir alle zu unseren Arbeitstagen ein“, erklärt der Schütze weiter. Der letzte sogenannte Arbeitstag fand vor zwei Wochen statt und diente der Dekoration des Vereinsheims. Nach dem Forellenzug durch die Altstadt feierten die Schützen nämlich ab 14 Uhr ihr Volksfest in Endringhausen.

Probetraining im Vereinsheim

Bei wem das Interesse geweckt ist, kann den Lenneper Schützenverein 1805 jeden Mittwoch und Freitag ab 18 Uhr im Vereinsheim aufsuchen. „Gastschützen sind willkommen“, betont Guido Eidam. Eine Anmeldung per E-Mail ist erwünscht: info@lenneper-schuetzenverein.de.

Infos gibt es im Internet unter www.lenneper-schuetzenverein.de