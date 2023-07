Der Kräwi-Bus fährt in den Ferien

Urlaubsstimmung

+ © Tristan Krämer (Archiv) Ohne die Buslinie kämen viele wohl gar nicht in den Freizeitgenuss mitten in der Natur. © Tristan Krämer (Archiv)

Seit Ferienbeginn ist auch wieder der Kräwi-Bus der Stadtwerke im Einsatz.

Remscheid. Er bringt die Bade- und Sonnengäste täglich vom Bahnhof Lennep über Engelsburg bis zur Freizeitanlage an der Wupper-Talsperre und wieder zurück. Abfahrtzeiten am Bahnhof Lennep (Bussteig C): täglich 11.12, 13.12, 17.12 und 18.47 Uhr. Abfahrt am Heidersteg in Richtung Lennep ist täglich um 11.31, 13.31, 17.31 und 19.06 Uhr. -mw-