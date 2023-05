„Der kleine Gelbe“ sorgt auch beim „Röntgen-Classic“ für Sonne

Heino und Angela Steffen fahren bei der „Röntgen-Classic“ am Wochenende mit – Er organisiert selbst Treffen.

Remscheid. Im Südbezirk geht fast jedes Wochenende die Sonne auf – auch wenn es regnet. Denn wenn Heino und Angela Steffen (beide 48) ihren quietschgelben Chevy Apache 3001 aus der Garage bugsieren, dann lacht das Herz, dann winken die Kinder. „Unser kleiner Gelber macht gute Laune“, sagt Heino Steffen. Auch am Wochenende wird der Ami Baujahr ’58 wohl wieder für viel Freude sorgen: Der 3,8-Liter-Sechs-Zylinder rollt mit der Startnummer 14 am Samstagmorgen vom Parkplatz der Volksbank. Denn Team Steffen nimmt an der „23. Röntgen-Classic“ des Vereins KultTimer BergischLand teil – und jeder kann die blitzblank polierten Schätzchen auf vier Rädern bewundern (Kasten).

Es werden wieder viele Motorenfans erwartet, denn die Faszination Oldtimer ist ungebrochen. Das merkt auch Friedhelm Steinhaus. Der Präsident des Vereins KultTimer BergischLand musste dieses Mal zahlreiche Interessierte vertrösten, der Andrang war groß. Wohl auch, weil die „Hasten Historic“ ausfällt. Diesmal führt die Röntgen-Ausfahrt ins Sauerland, wo die über 100 Klassiker an der Jugendherberge am Biggesee ihren Wendepunkt einlegen. Nach der Mittagsrast geht es zurück.

Wie die Strecke genau verläuft und welche Rätsel sie lösen müssen, wissen Heino und Angela Steffen nicht. Sie erfahren es erst Samstagmorgen. „Das macht es so spannend“, sagt der 48-Jährige, für den „der Spaß an der Freude“ und der Austausch mit den anderen Kulttimer-Fahrern im Vordergrund steht. Denn der gebürtige Remscheider organisiert selbst Old- und Youngtimertreffen. „Die Garagenfreunde“ kommen wieder am 3. September, 10 bis 14 Uhr, Auf dem Knapp 19 bei MDS zusammen. Jeder ist willkommen, das Miro sorgt für das Muskelbenzin.

Mit dem „Oldievirus“ hat sich Heino Steffen 2014 infiziert. Zur Löwenparade restaurierten er und sein Partner Kurt-Peter Friese einen alten T 3-Bulli und zogen mit ihrer Firma Maler-Direkt-Service MDS los. „Da dachte ich mir: So was möchte ich auch“, erzählt Steffen. Auch Angela war Feuer und Flamme. Ein Ami sollte es sein. „Die machen einfach was her.“ Vor neun Jahren erhielt Familie Steffen dann Zuwachs: In den Niederlanden fanden sie den Chevy, der davor in Kalifornien über die Straßen knatterte, wohl aber aus Mexiko stammt.

Seitdem haben die Steffens den „Kleinen Gelben“ mit rund 200 PS Schritt für Schritt aufgebaut: neuer Lack, neue Lichtanlage, Pulverbeschichtung, Elektrik, Vergaser. Bei Oldies gibt immer was zu tun – und Überraschungen. „Gerade, als der neue Motor eingebaut war, ging er kaputt“, erzählt Steffen, der erst mal ein bisschen mit dem Apache üben musste. Denn hier gibt es keine Schaltanzeige auf dem Knauf, dafür eine Drei-Gang-Handschaltung über dem Lenkrad, Choke und viel kühle Luft. Weswegen Angela Steffen im Winter eine Decke mitnimmt. „Anfahren am Berg ist eine Herausforderung“, sagt der 48-Jährige, der das andere, puristische Fahren liebt. „Das Auto entschleunigt total.“

Servo? Abstandswarner? Bremskraftverstärker? Fehlanzeige. Wie viel die „Rappelkiste“, wie sie den Ami auch liebevoll nennen, schon gelaufen hat, weiß niemand. Der Tacho zeigt zwar 22 735 Kilometer an – das scheint in 65 Jahren auf dem gelben Buckeldach aber unwahrscheinlich. Und was verbraucht der Apache? „Keine Ahnung, das will ich auch lieber gar nicht wissen“, sagt Heino Steffen. Sein Credo: „Tanken, Gas geben, Spaß haben.“

Oldtimer sehen

Freitag, 5. Mai: Eröffnung ab 18 Uhr auf dem Alten Markt in Lennep mit Livemusik, Kulinarik und Oldtimerausstellung.

Samstag, 6. Mai: Start der „23. Röntgen-Classic“ ist um 8.30 Uhr bei der Volksbank am Tenter Weg. Zieleinlauf um

16 Uhr bei BMW Kaltenbach, Borner Straße. Es gibt Speis und Trank.