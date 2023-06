Der Honsberg feiert den Zusammenhalt der Kulturen

„Let’s Twist Again“: Beim Stadtteilfest in Honsberg wurde schon am frühen Nachmittag getanzt.

20 Gruppen und Vereine sorgten beim 39. Stadtteilfest für Programm rund um den Neuen Lindenhof.

Von Sabine Naber

Remscheid. Vielfalt, Begeisterungsfähigkeit, eine besondere Geschichte – das alles bescheinigte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz den Honsbergern, als er am Samstagnachmittag gemeinsam mit Ute Friedrich-Zielas und Ralf Noll vom Stadtteilverein Honsberg das 39. Stadtteilfest am Neuen Lindenhof eröffnete.

Schon am Freitagabend, nach dem Gottesdienst um 18 Uhr im Lindenhof, war das Stadtteilfest unter der Überschrift „Wir haben Honsberg“ mit gemütlichem Beisammensein bei Würstchen und Getränken gestartet. Rund 20 Gruppen, Vereine und Initiativen machten mit, präsentierten ein buntes und kulinarisch sehr abwechslungsreiches Programm. Bevor es mit dem Bühnenprogramm losging, lud Robert Winterhager dazu ein, mit ihm auf die Pirsch zu gehen: „Ich führe Sie durch das Projekt Honsberg, zeige Ihnen Orte des Mitmachens. Dazu zählen der Stadtteilgarten, der Pavillon, das Nachbarschaftswohnzimmer und das Experimentierhaus.“

Anschließend hieß es „Staying alive“ auf der Bühne, als Christine Ullerich von der Pflegeselbsthilfe zum Tanzen einlud. „Das ist die Königin der Bewegung und die beste Prävention gegen Demenz“, erklärte sie. Und als Chubby Checkers Song „Let’s Twist Again“ erklang, wurden auf und vor der Bühne die Hüften geschwungen.

Mit einer kleinen Kindertanzgruppe waren die „Os Campinos“, die portugiesische Folkloregruppe, zum Fest gekommen. „Oh wie süß“, hieß es bei den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern, als die Kleinen in ihrer farbenfrohen Tracht auf der Bühne tanzten. Afrikanische Trommeln, türkischer Tanz, Gesang und auch eine Saz-Gruppe gestalteten das weitere Programm.

Beim Talk mit der Gewag war ein Austausch „mal ganz persönlich“ erwünscht und am Abend sorgte die Coverband Grand Jam and The Double T's aus Langenfeld mit Pop, Soul, Rock und Funk für Stimmung.

Stadtteilfest Honsberg: Auch für Kinder war ganz schön was los

Für die Kinder hatten die Kitas Stadt und Engelsberg das Indianerdorf „Maverland“ mit drei Tipis unter hohen Bäumen aufgebaut. Beim Barfußpfad konnten die Kids durch Becken, die mit Heu, Wasserperlen, weißen Bohnen, Rindenmulch und Schleim gefüllt waren, spazieren. Oder mit Pfeil und Bogen schießen.

Auch am Sonntag war viel los. Es gab wieder Herzhaftes und Süßes aus vielen Heimatländern, auf der Bühne wurde getanzt. Der Spielmannszug hatte sich angesagt und am Nachmittag hieß es Joker’s Life mit Covermusik und Eigenkompositionen vom Honsberg. Nur der, der das Fest einst mit aus der Taufe gehoben hatte, fehlte: Pfarrer Hans-Günther Korb. Er weilte in Schweden.

