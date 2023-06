Der Aufbau steht: Heute startet die Schützenkirmes

Am Donnerstag trafen Horst Sonnier (r.) und seine Mitarbeiter Michael und Lisa letzte Vorbereitungen am Break Dance.

Remscheid. Heute um 14 Uhr startet der fünftägige Trubel auf dem Schützenplatz in Remscheid. Am Donnerstag trafen beispielsweise Horst Sonnier (r.) und seine Mitarbeiter Michael und Lisa letzte Vorbereitungen am Break Dance. Bis Dienstag findet die Sommerkirmes des Schützenvereins von 1816 statt. Die Fahrgeschäfte Drive Inn und die Neuheiten Top Spin 2, DiscoDance und Fighter legen täglich um 14 Uhr los – Sonntag bereits um 12 Uhr.

An diesem Tag gibt es ab 16 Uhr einen Hauptfestzug, der am Rathaus beginnt und mit dem Einzug ins Schützenhaus am Stadtpark endet. Montag ist Familientag mit vergünstigten Preisen. Am Nachmittag wird ab 15 Uhr ein Nachfolger für Kaiser Ingo Sondermann ermittelt. lho/AWe

www.remscheider-kirmes.de