Déjà Vu schließt seinen Biergarten

Außenbewirtung der Diskothek lohnte sich nicht mehr. Der Partybetrieb läuft aber auch im Sommer gut.

Remscheid. Die Pandemie hat das Déjà Vu gut überstanden, ihren Biergarten aber musste Remscheids einzige Rockdiskothek schließen. Seit dem 30. Juni ist er dicht. „Aus wirtschaftlichen Gründen“, bedauert Birgit Allendorf. „Es hat sich nicht gelohnt, am Ende haben wir draufgezahlt.“

Anfang Mai hatte Allendorf die Außensaison eingeläutet. Einmal die Woche konnten bis zu 80 Gäste auf dem geräumigen Areal am Waldrand Platz nehmen. Bei Bedarf unter Sonnenschirmen oder mit Heizstrahlern. Samstags von 18 bis 22 Uhr gab es im Garten auf mehreren Ebenen Getränke und Snacks. Keine Küche, dazu hätten die Betreiber investieren und Auflagen erfüllen müssen. Trotz Schild „Biergarten geöffnet“ an der Durchgangsstraße L157 zwischen Ronsdorf und Remscheid kamen nicht viele Einkehrer.

Die Außengastronomie war erst 2019 wiedereröffnet worden

Für die überschaubare Zahl von 15 bis 20 Stammgästen, viele blieben danach zur Disco, rechnete sich der Aufwand nicht. „Es ist schade, denn es hat Spaß gemacht. Im Sommer sitzt man dort wunderschön“, versichert die 57-Jährige, die von dem Bierwagen, der hinten auf dem Gelände am Lenhartzhammer 4 am Rande von Lüttringhausen stand, mit einer Thekenkraft für die Bewirtung sorgte.

Als Allendorf und Stephan Utzelmann den Dauerbrenner – eröffnet 1988 – im Frühjahr 2019 von Uli und Reiner Zelck übernahmen, kurbelten sie die brachliegende, teilüberdachte Außengastronomie an. Sie statteten den oberen Teil aus mit Mobiliar, machten den heruntergekommenen Getränkewagen fit.

Das Sommerloch bleibt aus

Vor Corona stand der Biergarten auch mittwochs offen. „Anfangs lief es ganz gut, hinterher rentierte es sich mittwochs überhaupt nicht mehr. Dann sind wir beim Samstag geblieben.“ Seit Juli können sich die Gäste nur zum Rauchen nach draußen begeben.

Drinnen ist freitags und samstags wie gewohnt Clubbetrieb. Mit einem Pool von einem halben Dutzend Discjockeys wird freitags das Format „Querbeet“ angeboten, samstags laufen die Motto-Abende wie „Sonic Waves“, „Sounds from the dark“, „On the rocks“ und „80er“.

„Eigentlich hatten wir befürchtet, in ein Sommerloch zu fallen, aber die Wochenenden waren gut besucht“, freut sich die Chefin. über die vergangenen Ferienwochen. Birgit Allendorf, vor der Übernahme Stammgast im „Déjà“, ist die Frontfrau und das Herz des Clubs, vertreten wird sie durch Tochter Joelle (25), Stephan Utzelmann ist für den kaufmännischen Part zuständig.

Freitags und samstags wird ab 22 Uhr geöffnet

Im Laufe der Zeit wurden die Öffnungszeiten angepasst. Früher war an den beiden Wochenendtagen um 21 Uhr Einlass. Für Discogänger erwies sich dies jedoch als arg früh. „Wir öffnen deshalb von 22 bis 3 Uhr morgens.“ Davor war offizieller Schluss um 4 Uhr. Niemand wird aber rausgeworfen, wenn’s länger dauert. Ihre Konzession erlaubt es den Betreibern, bis 5 Uhr zu öffnen. „Die Erfahrung zeigt aber, dass sich der Saal gegen 2 Uhr leert“, beobachtet Allendorf.

Riesigen Zuspruch hat die Disco beim Tanz in den Mai, an Halloween, über Weihnachten wie auch Silvester. „Das sind Knallertage für uns. Da wird es rappelvoll.“ Offen sind die Betreiber auch für Live-Gigs. Es sind nicht viele, die dort stattfinden. Zu den Highlights zählte in der Vergangenheit die hiesige Hardrock-Coverband Kiesberch, die im Januar 2020 dafür sorgte, dass sich vor dem Eingang eine Schlange bildete. „Das sehen zu dürfen, war wirklich toll.“

Dauerbrenner

Benannt ist die 1988 eröffnete Disco nach „Déjà Vu“ (1982) von Spliff. Das Déjà gehört zu Remscheid wie der Löwe vor dem Rathaus, schrieb der RGA im Februar 2019, als die Besitzer Uli und Reiner Zelck Abschied nahmen.