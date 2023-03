Deutsche Bahn nennt Details zum Halt in Honsberg

Verkehrsunternehmen halten an neuen Stationen in Remscheid und Solingen fest.

Remscheid. Zwei neue Haltepunkte an der S-Bahnlinie Solingen-Remscheid-Wuppertal stehen bei der Deutschen Bahn (DB) und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) weiterhin auf der Agenda. Bei den Planungen sehen sie sich aber noch in der Anfangsphase. Darum seien viele mögliche Hindernisse und vor allem genaue Zeitpläne noch zu klären. Die DB nannte auf Anfrage unserer Zeitung jetzt Details zur möglichen Ausstattung der Stationen in Solingen-Meigen und Remscheid-Honsberg. Sie soll einfach ausfallen.

Die neuen Bahnhalte werden seit Jahren von den beiden Nachbarstädten an der Linie des „Müngsteners“ gefordert. Seit drei Jahren sind sie Teil einer Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und der Deutschen Bahn zum Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs. In Studien wird geklärt, ob und wie die neuen Halte in den Bahnbetrieb der S-Bahnen und Regionalexpresse integriert werden können.

In einer Betriebsprogrammstudie geht es um die Umsetzung der Haltepunkte in einem künftigen 15-Minuten-Takt. Diese ist nach Angaben von VRR-Sprecher Dino Niemann zwar fertig. Es gebe aber noch Abstimmungsbedarf zwischen VRR und DB. Darum lägen auch noch keine abschließenden Ergebnisse vor. Der Verbund geht laut Niemann aber davon aus, dass die beiden Halte umgesetzt werden.

So könnte die Ausstattung der neuen Bahnhalte aussehen

Ein DB-Sprecher nennt Grundzüge für die Ausstattung: Für beide Bahnhalte werden jeweils zwei Bahnsteige mit einer Länge von 120 Metern angepeilt. Man werde sich aber die Option auf 150 Meter lange Bahnsteige offenhalten. Dies sei mit dem VRR abgesprochen und werde bei den weiteren Planungen berücksichtigt. Die verlängerten Bahnsteige hatten bergische Grünen-Politiker gefordert, damit in Meigen und Honsberg auch lange S-Bahnen halten können.

Grundsätzlich werden außerdem barrierefreie Anbindungen für die Bahnsteige angepeilt. In Meigen ist der Bau einer neuen Treppenanlage nötig. Ausstattung und Wegeleitsystem sollen nach dem Katalog für Stationen der Kategorie 6 erfolgen. Das bedeutet: Sie wird einfach und rein funktional ausfallen. Extras wird es nicht geben.

Unterschiede gibt es aber doch: Für den Bahnhalt in Honsberg sind zum Beispiel 46 Meter lange Überdachungen auf den Bahnsteigen vorgesehen. In Meigen sollen vier Wetterschutzhäuschen gebaut werden.

Einen Zeitplan legen VRR und DB noch nicht fest. Ein Bau der beiden Stationen soll nach Angaben von VRR-Sprecher Niemann nach dem Jahr 2025 erfolgen. Konkrete Bauzeiten können laut DB-Sprecher aber noch nicht genannt werden. Dafür sei man noch in einer zu frühen Planungsphase.

Nahverkehr: Der VRR plant zwei neue Haltepunkte