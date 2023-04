Das Rätsel der verwunschenen Ruine im Wald

Wer einen solchen Anblick mitten im Wald findet, ohne Hinweise, was es mit dem mächtigen Aufgang auf sich hat, mag auf phantasievolle Gedanken kommen. Um die Reste einer Klosteranlage handelt es sich freilich nicht. Die Treppe ist über ein halbes Jahrhundert alt, das Kreuz wurde nach 2004 errichtet.

Imposante Steintreppe und das Holzkreuz Im Kempkenholz führen zu Spekulationen. Was steckt dahinter?

Remscheid. Neudeutsch würde man die imposante Steintreppe, das oben thronende Holzkreuz und den dichten Wald dahinter als einen „lost place“ bezeichnen. Ein verwunschener, mysteriöser Ort ist es allemal, der bei Spaziergängern an einem idyllischen Flecken in Remscheid Fragen aufwirft. Was verbirgt sich hinter der Anlage mitten im Begräbniswald, dem Kempkenholz?

+ Am Wegesrand: das Holzkreuz mit dem kleinen Steinquader davor. © Roland Keusch

Angela vom Baur suchte im Internet Antworten und stieß auf die Ruine Mercatis in Grüne, ein paar Meter von der Stadtgrenze zu Wuppertal-Ronsdorf entfernt. Unter „nicelocal.com“ wird der Aufgang in einem Eintrag als Teil eines verfallenen Klosters bezeichnet, das „zum Frieden mahne und an die Vorzeit Cysalions sowie die zerstörerische Gewalt der Region“ erinnere.

Der Verweis auf die Fantasysaga „Das Schicksal von Cysalion“ ist frei erfunden, wie sich nach RGA-Recherchen bei der Stadt herausstellte. Vor Ort finden sich keine Hinweise. Angela vom Baur wandte sich an Viola Meike. Die Stadtarchivarin setzte die Geschichte des acht Hektar großen Hinsberg-Parks, der mit dem heutigen Begräbniswald identisch ist, zusammen. Das Leben der Bankiers-Familie Hinsberg ist eng mit dem verbunden, was viele Besucher beeindruckt, aber auch irritiert zurücklässt.

Bankiersfamilie schuf sich in Grüne einen Sommersitz

Kurt und Gertrud Hinsberg lebten in Grüne 5. Kurt trat in die Fußstapfen seines Vaters Theodor (Direktor des Barmer Bank Vereins), und wurde Anfang 1935 (Mit-)Direktor der Remscheider Filiale des Barmer Bankvereins, der kurz davor mit der Commerzbank fusioniert hatte. Theodor Hinsberg hatte das Grundstück in Grüne kurz vor Ausbruch des 1. Weltkrieges gekauft. Mit großen Plänen, neben Park, Gärtnerhaus, Stallgebäude wollte er auch eine Villa errichten. Dazu kam es nicht. 1925 verließ er das Bergische Land und zog nach Vaduz in Liechtenstein.

Die Villa ließ Kurt Hinsberg nach dem 2. Weltkrieg vom Architekten Günter Henze aus Ronsdorf bauen, ein anderthalbgeschossiges Landhaus mit einer großzügigen Grundfläche von 167 Quadratmetern. Dort lebte er bis zu seinem Tod am 10. Oktober 1971. Als seine Frau ihm 1994 folgte, gingen Immobilie und Land an die Stadt Remscheid über. 2004 wurde aus dem Hinsberg-Park der Begräbniswald, 2006 fanden die ersten Beisetzungen statt. Mehr als 1000 Bürger, über 50 Prozent aus Wuppertal, fanden in dem artenreichen Mischwald bislang ihre letzte Ruhestätte.

Für die Treppe gibt es eine Erklärung ohne Mythen

+ Waldteich Im Kempkenholz: 150 Meter oberhalb entspringt der Grunder Bach, der durch den Teich fließt und in den Morsbach mündet. © Roland Keusch

Auch das Ehepaar Hinsberg liegt auf ihrem Grund begraben – wenngleich nicht anonym und mit einer Ausnahmegenehmigung der Stadt. So gibt es bis heute eine versteckt liegende Grabstätte für die Hinsbergs und ihre beiden Söhne Wolfgang und Klaus, die 1943 und 1945 beide im Alter von 20 Jahren im 2. Weltkrieg gefallen waren. Wer unweit des Eingangs zum Begräbniswald von der Rundstrecke, die um den Wald führt, links einen Querweg wählt, bis zu einer Holzbank an einem Mammutbaum läuft und einem Trampelpfad hinter der Sitzgelegenheit folgt, landet im Dickicht - vom Weg nicht einsehbar - bei den Namensgebern des Parks.

Für die mit Moos überwucherte Treppe, die direkt am Wegesrand liegt, im Rücken der ehemaligen Hinsberg-Villa gibt es eine Erklärung ohne Mythen. Die 16 Steinstufen führen nicht zu einer Tempelanlage, sondern bildeten den Aufgang zum Garten der Villa. An der 16. Stufe ruht ein flacher Steinquader. „Auf diesem Klotz befand sich eine Figur, die irgendwann abhanden kam. Ein Relikt aus der Zeit der Familie Hinsberg“, klärt Jürgen Kampschulte, Leiter der städtischen Friedhöfe auf.

Das drei Meter hohe Holzkreuz dahinter, das im Schatten einer riesigen Zypresse steht, verankerten die Revierförster im Boden. „Es wurde dort aufgestellt als Verweilort für eine Andacht und letzte Ansprache der Trauernden bei Begräbnissen“, erläutert Kampschulte. Wer sich jenseits des Kreuzes zwischen umgestürzten Bäumen, Magnolien und Rhododendron in gebückter Haltung ins Grün schlägt, stößt auf die Überreste zweier Wasserbecken, aus denen drei Leitungsrohre ragen. Auch diese gehörten zur Gartenanlage der Hinsbergs.

Der Name Hinsberg soll immer mit dem Park verbunden bleiben

+ Mitten im Dickicht: die Gräber der Eheleute Hinsberg und ihrer im Krieg gefallenen Söhne Klaus und Wolfgang. © Andreas Weber

Eine Hinweistafel zu der spannenden Geschichte des Hinsberg-Parks täte dem wunderschönen, friedlich gelegenen Ausflugsziel als Service gut. Letztendlich war es, so fand Viola Meike im Archiv heraus, der Wunsch der Eheleute Hinsberg gewesen, dass ihr Name für immer mit dem Park verbunden bleiben möge. Kurt Hinsberg entsprach der Bitte seines Vaters, einen Waldpark zu schaffen, der später einmal der Öffentlichkeit zugänglich sein möge. In dem 1958 mit der Stadt aufgesetzten Vertrag wurde auch geregelt, dass der Waldpark in seinem damaligen Zustand zu bleiben habe, es sei denn, durch Sturm und Schnee sei eine Entfernung von Bäumen unumgänglich. Bis zum Ableben der Hinsbergs durfte nichts verändert werden. Unterhaltung und Aufforstung obliegt seither dem Remscheider Forstamt.

Angesichts des Runs auf pflegeleichte Gräber in naturbelassener Umgebung ist der Begräbniswald Im Kempkenholz an seine Kapazitätsgrenze gestoßen. Ein zweiter Standort ist mittlerweile an der Burger Straße ins Auge gefasst.

Der Vertrag

Stadtarchivarin Viola Meike fand heraus, dass Kurt und Gertrud Hinsberg nach intensiven Verhandlungen am 11. September 1958 ihr Eigentum Grüne 3 günstig auf Rentenbasis an die Stadt abgaben. Das Ehepaar hatte keine Nachkommen, beide Söhne waren im Krieg gefallen. Hinsbergs regelten neben dem Verkauf der bestehenden Gebäude und des Parks die Modalitäten für das neu zu errichtende Wohnhaus Grüne 5, z.B. ein lebenslanges, unentgeltliches Nutzungsrecht an dem Einfamilienhaus, dem Gärtnerhaus nebst Nebengebäuden.

