Das planen die Spanier an der Rather Straße

Vierköpfiger Vorstand des Elternvereins in der Rather Straße bringt neue Ideen ein: Tanzen, Sprachkurse, Tapas-Bar und Feste.

Remscheid. Mit Schwung kehrt der Spanische Elternverein nach Jahren des Stillstandes ins Rampenlicht zurück. Vor 47 Jahren wurde die Asociación de Padres de Familia in Remscheid gegründet. Die erste Generation der Spanier, die als Gastarbeiter ins Bergische gekommen war, fand einst am Hauptbahnhof auf 150 Quadratmetern eine Bleibe für gemeinsame Aktivitäten. 1998 zogen sie in die Rather Straße 7-9. Dort stehen 630 Quadratmeter zur Verfügung, die nach längerer Durststrecke mit viel Leben gefüllt werden sollen.

Manuel „Manolo“ Rodriguez freut dies besonders. „Vier Jahre bin ich im Vorstand allein gelassen worden und stand als Einzelkämpfer vor der Frage: Lösen wir den Verein auf oder greifen noch mal an?“ Bei den Wahlen im Februar fand sich ein Führungsquartett, das in die Hände spuckt. „Wir haben Lust zu arbeiten“, verkünden die Vier. Leila Sierra übernahm den Vorsitz, ihr Ehemann Francisco Parra ist Kassierer, Stephan Jung 2. Vorsitzender, und Manolo fungiert als Geschäftsführer.

Das Gewerbeobjekt, in dem einst die Firmen Heyco und später Edscha untergebracht waren, bietet alle Voraussetzungen, um auf vielfältige Weise Gas zu geben. Nach zwei Jahren Stillstand in der Pandemie soll es vom Vermieter renoviert werden. Unter anderem der Tanzsaal wird fit gemacht. In diesem sollen ab September Kurse für alle Altersklassen angeboten werden. Von einer Trainerin, die einen herausragenden Ruf genießt: Gracia Patrizia Martinez.

Die 39-jährige Wermelskirchenerin ist als professionelle Tanzlehrerin in der Welt herumgekommen, von Teneriffa, Sri Lanka, Ibiza bis nach Japan. Nun kehrt sie ins Bergische Land zurück. Flamenco, Latino, aber auch HipHop und Bauchtanz vermittelt die Vollbluttänzerin.

Nicht nur die Spanier werden von ihrem Können profitieren. „Wir sind für alle offen. Eine Vielzahl unserer Mitglieder lebt in Mischehen. Wir möchten, dass sich jeder bei uns wohlfühlt“, betont Leila Sierra. Die 37-jährige Industriekauffrau ist im Verein groß geworden. Mit 14 Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Katalonien, ans Meer in die Nähe von Lloret de Mar. 2012 kehrte sie zurück. Den Mann fürs Leben hatte sie gefunden, ihr berufliches Glück nicht. „Für einen Urlaub ist Spanien sehr schön“, hat die dreifache Mutter das Kapitel abgeschlossen.

Küche ist von mittwochs bis sonntags geöffnet

Remscheid ist dann doch ihre Heimat. „Mit 12.000 Spaniern gab es hier einst die größte Gastarbeiter-Kolonie in Deutschland“, blickt Sierra zurück. Anfang 1960 waren diese nach den Italienern die zweite Nation, mit denen Deutschland in Zeiten des Wirtschaftsbooms ein Anwerbeabkommen schloss. 600.000 kamen bis zum Anwerbestopp 1974. „Im Gegensatz zu anderen Südländern sind viele Spanier und Italiener danach zurückgegangen“, weiß Manolo Rodriguez (64).

+ Wird Tanzkurse anbieten: Gracia Patricia Martinez. © Thomas Wintgen

Dies gilt auch für Remscheid. 1957 kamen die ersten Spanier hierhin, hätten über der Keiper-Produktion in Hasten gelebt, erinnert sich Manolo Rodriguez. Der Spanische Elternverein geht davon aus, dass heute 1900 Spanier in den drei bergischen Metropolen leben, 900 davon in Remscheid. Der letzte Verbliebene der ersten Generation in dieser Stadt ist Paco Martos, ehemaliger Vizepräsident des Vereins.

Martos wird die Renaissance der Anlaufstelle seiner Landsleute miterleben. Der große Versammlungssaal mit Tresen und angrenzender Küche bietet 80 Personen Platz und lockt als Tapas-Bar mit einem üppigen Speisenangebot mittwochs bis sonntags. Köchin Maria Fernandez Ruiz richtet auch gerne Paella her. Die muss allerdings zwei Tage vorher angemeldet werden. Der Verein hilft bei bürokratischen Schwierigkeiten, die neuzugezogene Spanier in Remscheid haben, will Deutschkurse für berufstätige Spanier anbieten, die zum Beispiel aufgrund von Schichtarbeit keine VHS-Kurse besuchen können. Ein Lehrer dafür wird gesucht. Für den Spanischkurs gibt es diesen. Der pensionierte Lehrer Jürgen Winter unterrichtet samstags von 11 bis 13 Uhr. Weitere Teilnehmer sind willkommen.

Spielnachmittage für die Kleinen (Manolo: „Kinder stehen bei uns an erster Stelle“) sind fest in Planung, Kino-Vorführungen und Ausflüge sollen angeboten werden. „Einmal im Monat soll es eine Karaoke-Nacht geben, und wir wollen Kicker-Turniere anbieten“, zählt Leila Sierra weiter auf. Und der Dia de la Hispanidad, der spanische Nationalfeiertag am 12. Oktober, ist beim Feiern gesetzt. Dabei sein werden nicht nur alle spanisch sprechenden Nationalitäten in Remscheid.

Hintergrund

Der Eingang zum Elternverein in der Rather Str. 7-9 erfolgt um die Ecke von der Ibacher Mühle. Der Verein zählt 110 Mitglieder, sprich: Familien. Die zahlen 60 Euro im Jahr Beitrag. Die Tapas-Bar ist mittwochs bis samstags 18 bis 22, sonntags 11 bis 16 Uhr geöffnet. Mehr Infos unter Tel: 40 381 oder Email: apf-remscheid@web.de. Die neue Homepage kann ab kommender Woche eingesehen werden: www.apf-remscheid.com