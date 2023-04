Das neue Rätsel: Was ist heute anders?

Rätselfoto zeigte die Richthofenstraße in Lüttringhausen. Viele Leser erinnern sich an Flick, Lesche und Belfi.

Unser neues Rätsel: Der Fernblick, von Rudi Honsberg 1979 aufgenommen, ist heute ein anderer. Da fehlt etwas. Was ist es, und wo entstand das Bild? Schicken Sie die Lösung, gerne verbunden mit persönlichen Erinnerungen an RGA, Alleestraße 77-81, 42 853 Remscheid, E-Mail: redaktion@rga.de

Zum letzten Rätsel: Es sei „pures Glück“ gewesen in Lüttringhausen aufzuwachsen, freute sich Marinella Ebbe über die „tolle Reise in die Vergangenheit“. In der Richthofenstraße erkannte sie vieles wieder: „Bei Radio Flick gab es meinen ersten Kassettenrekorder und Walkman. Feinkost Lesche haben wir fast täglich besucht. Nach der Mauer, die die Kirche umschließt, ist auf der Ecke ein Eissalon. Welches in Tradition von der Familie noch heute geführt wird. Damals habe ich mir das Eis gekauft, heute meine Kinder und Neffen.“

+ Wo früher in der Richthofenstraße 10 das Fernseh-/Radiogeschäft war, ist heute Krungthek Wellness Massage. © Roland Keusch

Das Bild entstand gegenüber der evangelischen Kirche. Bettina Bretsch schreibt: „Ich habe mir bei Lesche, nach meinem Schwimmunterricht montags, als das Schwimmbad noch in Lüttringhausen stand, Süßigkeiten gegönnt. Meistens Erdbeeren oder Schlümpfe für 10 Pfennig.“

Nicole Schmidt wurde in der Adolf-Clarenbach-Straße groß und lebt noch in Lüttringhausen. „Selbstverständlich kenne ich die Geschäfte wie Flick Elektronik. Und Flick hatte eine Videothek. Es war toll, als Kind darin rumzuschnüffeln. Die Flicks mochten Kinder. Wir haben manchmal sogar von ihm ein Filmplakat oder Poster geschenkt bekommen. Dann Feinkost Lesche, betrieben von Ampfs. Auch unglaublich nette Leute. Es gab immer die beste Waren. Oft war ich mit meiner Mutter dort zum Einkauf. Als ich etwas größer war, auch stolz alleine. Jeder wusste ja, wo das Kind hingehört. Dann dürfte ich mir auch was Süßes kaufen. Ebenfalls erkennbar ist die Einhorn-Apotheke. Außerdem gab es, nicht mehr zu sehen, den Blumenladen von Frau Üllendahl und den Laden von Herrn Scharf. Ich glaube, das war ein Zigaretten- und Weinhandel. Ebenfalls nicht im Bild zu sehen ist eines der Herzstücke: Belfi. Das Eis schmeckt genau so lecker, wie es als Kind schmeckte. Endlich mal etwas Gutes, das man so lassen kann, wie es ist.“

An die Einhorn-Apotheke erinnert sich Gudrun Matuschzik. „Denn dort hat meine Tochter gearbeitet.“ Lüttringhausen kennt sie auch deshalb gut, weil ihr Vater Anfang der 50er-Jahre beim Nahrungs- und Genussmitelgroßhandel Müller als Auslieferungsfahrer angestellt war. Martin Kohl denkt an Radio Flick: „Dort habe ich im Frühjahr 1982 meine erste LP gekauft: „Trio“ von Trio. Das Album habe ich noch. Flick hatte eine kleine Abteilung mit LPs und Singles. Später habe ich natürlich nur bei Zack Zack in Remscheid gekauft.“

+ 1985 prägten sie die Geschäftswelt in der Lüttringhauser Richthofenstraße: Fernseh/Radio Flick und Feinkost Lesche. © Roland Keusch

Die Tante von Lucia Cappelletti wohnte über dem Geschäft von Flick. Anke Rösner bezog im selben Haus 1988 ihre erste Wohnung. Beate Kuhlmann sagt: „Oft bei Lesche eingekauft, eine wunderbare Zeit.“ Sonja Fuchs lebt heute in Essen: „Für den damaligen Besitzer von Lesche trug ich mit meiner Freundin Werbung aus. Die 20 Mark haben wir uns geteilt. Meine Freundin wohnt noch immer in der Richthofenstraße.“ Bei Lothar Förder reicht die Erinnerung bis zur Fußball-WM 1954: „Im oberen Fachwerkhaus war die Gaststätte Ringel. Hier sah ich das Halbfinale gegen Österreich. Im Dorf gab es zwei Gaststätten mit Fernseher, Ringel und Café Strate.“

Noch mehr historische Fotos

Auch Thorsten Wolff kommt an Flick nicht vorbei: „Fernsehen und Radio Flick war das erste Radio- und Fernsehgeschäft in Lüttringhausen. Anfang der 1980er wurde das Geschäft durch eine Videothek erweitert. Hier konnten VHS-Kassetten, aber auch Video 2000 ausgeliehen werden. Ich weiß, wie die Fahrzeuge von Radio Flick, jeweils ein weißer Passat mit grünem Schriftzug, das Stadtbild prägten. Es muss über 30 Jahre her sein. Damals veranstaltete Bernd-Eugen Klitsch im Spätsommer auf der Gertenbachstraße den großen Bergischen Trödelmarkt. Wobei in späteren Jahren die Gertenbachstraße nicht mehr ausreichte, hier war der Trödelmarkt sogar um die Kirche aufgebaut.“

Jürgen Koppka und Heinz-Jürgen Schmitz erhellen die Herkunft des Straßennamens. Manfred Freiherr von Richthofen (1982-1918), genannt der „rote Baron“, war einer der berühmtesten Jagd- und Kampfflieger des 1. Weltkrieges. Roland Benscheid schreibt zur unweit entfernten Kirche: „Der historische, religionsgeschichtliche und städtebauliche Mittelpunkt von Lüttringhausen ist der Kirchplatz mit der evangelischen Kirche und seine Umgebung. Die Kirche wurde 1734 erbaut. Zum denkmalgeschützten Bereich gehört ein Kriegerdenkmal mit Treppe seitlich der Kirche. Dieses gedenkt dem Heldentod von Lüttringhausern bei den Feldzügen 1864/66 und 1870/71 in Frankreich.“

Richtig lagen auch Petra Kruschinski, Resul Beciri, Dieter Prill, Helmut Schucht, Jörg Wagner, Bianca Berger, Carmen Vogt, Kerstin Scheffer, Martin Ohst, Volker Hebda, Claudia Korthäuer, Tim Bergmann, Bohdan Wyrwa, Claudia Hecht, Santina Perez Menten, Barbara Rausch, Michael Witte, Andrea Hohmann, Janko Tajnsek, Wilfried Engel, Ulrich Hager.