Das ist das Kulturzentrum Honsberg

Wer ist in welchem Atelier, was geht im Wohnzimmer ab? Wir haben exklusiv hinter die Türen geschaut.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Mitten in einer alten Arbeitersiedlung, in der 2000 Menschen aus 44 Nationen Tür an Tür leben, ist ein kleines Kulturzentrum entstanden: Der Verein Ins Blaue betreibt auf dem Honsberg eine Galerie, ein Nachbarschaftswohnzimmer sowie Ateliers – ein Ort der Kreativität und der Gemeinschaft mitten im Grünen. Wer Ateliers mieten oder mitmachen möchte, ist willkommen. Der neue Vorstand Michael Lufen, Marko Leckzut und Gerald Wolf freut sich über jede Idee. Wir zeigen, was sich hinter welcher Hausnummer verbirgt.

Die Ins Blaue Art Gallery bietet wechselnde Ausstellungen

+ Katja Wickert leitet die Ins Blaue Art Gallery und hat hier selbst ein Atelier. © Roland Keusch

In der Ins Blaue Art Gallery finden regelmäßig Wechselausstellungen statt. Das Schöne für die Künstlerinnen und Künstler: Sie können das ganze Haus Nummer 21 auf zwei Ebenen bespielen. Oft finden sich hier auch mehrere Kulturschaffende zu Gemeinschaftsausstellungen zusammen. Oder zu Aktionen. So auch demnächst wieder: Erneut steigt hier die „Stadtbesetzung“, ein Residenzprogramm, das vom Kultursekretariat NRW Gütersloh, dem NRW-Kulturministerium, der Stadt, der Gewag und der Stadtsparkasse gefördert wird.

Das Konzept: Kulturschaffende leben in der Gästewohnung an der Siemensstraße und wirken künstlerisch im Quartier – Kunst wird so zum Mittler in der ehemaligen Arbeitersiedlung. Unter dem Titel „Den Raum erweitern“ gibt Eva Wal aus Ruppichteroth am 13. August, 11 Uhr, eine Lesung und stellt ihre Schriftarbeiten aus. Am 17. September, 15 Uhr, geht es weiter: Architektin und Architekturfotografin Hacer Bozkurt aus Istanbul wird ihre Ergebnisse in einer Ausstellung präsentieren, nachdem sie vorher die Industriegeschichte im Viertel und im Städtedreieck erforscht hat. Adrienne Brehmer aus Köln wird einen Spaziergang mit Text-Performance unternehmen. Die mit dem Düsseldorfer Literaturpreis ausgezeichnete Autorin Vera Vorneweg wird einen Text an eine Wand im Viertel aufbringen. Bei allem gilt: Eintritt frei.

Das Nachbarschaftswohnzimmer ist ein Ort für alle

+ Das Nachbarschaftswohnzimmer in der Siemensstraße 23 ist für alle da. © Roland Keusch

Der Ort für alle: Das Nachbarschaftswohnzimmer in der Siemensstraße 23 darf von jedem im Viertel genutzt werden. So gab es bereits Workshops oder Lesungen. Aktuell trifft sich hier die „Vielfalt“, ein Treff für Queers ab 18 Jahren – jeden ersten Freitag im Monat, 19 bis 21 Uhr. Außerdem bietet die Produktionsschule der Arbeit Remscheid hier einen Mittagssnack für alle an: zum Beispiel Ofenkartoffeln mit Kräuterquark, dazu einen Kaffee oder eine Cola. Auch Aufstriche, Chutneys und Öle gibt es hier. Die Schüler servieren immer donnerstags von 12 bis 14 Uhr, so wieder am 10. August.

Für eine Küche – bisher gab es keine – kam nun endlich der erhoffte Geldsegen: 10.000 Euro aus städtischen Mitteln. Das eröffne völlig neue Möglichkeiten, sagt Eva Zimmerbeutel, die bei Ins Blaue die Öffentlichkeitsarbeit macht. Sie könnte sich gut vorstellen, dass der „süße Nachmittag“ wiederbelebt wird. Die Idee: Jeder aus dem Quartier bringt etwas Süßes wie Kuchen oder Gebäck mit, man tauscht die Speisen aus seinem Herkunftsland und kommt darüber ins Gespräch. Denn auf dem Honsberg leben viele Kulturen auf einem Fleck. Wer das Wohnzimmer für Lesungen, Musik, Kultur, Treff, Kurse oder mehr mieten will, kann sich melden.

Honswerk: Im Nachbarschaftsgarten dreht sich alles um Kräuter

Das Honswerk ist eine Initiative der Montag Stiftung Urbane Räume in Kooperation mit der Stadt und der Gewag. Häuser werden für Familien und Gewerbe saniert, die Mieterträge fließen dann in Stadtteilbildungsprojekte – wie dem Kräutergarten. Honswerk und Ins Blaue machen dort demnächst gemeinsame Sache – und alle können mitmachen. Monika Wermke, Heilpraktikerin und Krautfrau, bietet im Nachbarschaftsgarten einen Workshop zu Beifuß und Schafgarbe an: 18. August, 16 bis 18 Uhr. Anmeldung: moniwermke@web.de

Halskestraße 24: Hier gibt es Kunst und Kultur auf mehreren Etagen

Kunst und Kultur auf mehreren Etagen – und schon das Treppenhaus ist die perfekte Kulisse für jedes Fotoshooting. Denn das hat Graffitikünstler Ali Tufan Bakeroner, der international gefragt ist, verschönert. In der 24 befindet sich auch die Textilwerkstatt von Sasa Anders. Sie bietet jeden dritten Samstag im Monat, 13 bis 17 Uhr, einen offenen Näh-Workshop an. So wieder am 19. August. Anmeldung: strickbunt@gmail.com

+ Simone Kirsch bietet Workshops in Drucktechniken an. © Roland Keusch

Auch, wer selbst Nähkurse geben will, kann sich melden. Simone Kirsch bietet oben unterm Dach Druckworkshops an. Die nächsten Kurse starten nach der Sommerpause.

Halskestraße 26: Yoga, Tanzen und Wohnzimmerkonzerte

Auch die Halskestraße 26 gehört allen: Hier finden Veranstaltungen wie Yoga-Kurse, Tanz-Workshops, aber auch die Wohnzimmerkonzerte statt, denn hier gibt es einfach mehr Platz als im Nachbarschaftswohnzimmer an der Siemensstraße. Das nächste Wohnzimmerkonzert steigt am Samstag, 12. August: Dann will „Das Kombinat“, ein Remscheider Quartett mit Atelier in der Hausnummer 28, wieder für gute Livemusik sorgen. Sebastian Haiduk, Kai Kotzyba, Yannic Zwinscher und Steffanie Bieletzki machen Musik, Videos, Tonaufnahmen, Fotografie.

Halskestraße 28: Neben Kunst wird Musik gemacht

+ Wilma Balderhaar bietet freies und begleitetes Malen. © Michael Schütz

Ein weiteres Haus ist von oben bis unten mit Kultur vollgepackt – die Halskestraße 28. Hier bietet die Kunsttherapeutin und Diplom-Sozialpädagogin Wilma Balderhaar begleitendes Malen nach Bettina Egger für Erwachsene sowie das Malspiel nach Arno Stern für Kinder und Erwachsene an. Dieser kreative Prozess könne durchaus heilsam sein – und fördere die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, sagt Wilma Balderhaar.

Eine Tür weiter webt Eva Zimmerbeutel von Effi Home Couture gerade Pampasgras in einen Teppich. Sie entwirft und produziert Webarbeiten aus organischem Material für Innenräume. Ihre Kunden sind Privatleute, aber auch Innenarchitekten. Zimmerbeutel ist auch Grafikdesignerin und wird bald in Kooperation mit Kubi Remscheid einen Kurs anbieten.

+ Eva Zimmerbeutel entwirft Webarbeiten aus organischem Material. © Roland Keusch

Auch „Das Kombinat“ belebt die Nr. 28: Hier sitzt das Tonstudio der Band. Yannic Zwinscher mixt und mastert aber auch für andere unter dem Namen Yavamusic. Benedikt und Annick Behrens von Bean‘s Designs kreieren eine Tür weiter Sticker. Die sind recht ausgefallen – denn Benedikt ist Tätowierer.

+ Einer der Sticker von Benedikt und Annick Behrens. © Roland Keusch

In der Halskestraße 30 ist die Deutsch-Italienische Gesellschaft untergebracht

Sie sind noch nicht lange am Honsberg, aber genießen die Gemeinschaft: Seit kurzem ist in der Halskestraße 30 die Deutsch-Italienische Gesellschaft Remscheid D.I.G. untergebracht. Sie fördert die italienische Sprache und Kultur, erleichtert und unterstützt die Integration der Landsleute in die deutsche Gesellschaft. Das Programm sieht Förderkurse für Kinder vor, Deutschkurse sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Außerdem gibt es einen Italienischkurs für deutsche Mitglieder.