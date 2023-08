Das ist beim Pilzsammeln zu beachten

Biologe Jörg Liesendahl gibt Tipps: So viele tödliche Arten gibt es bei uns – Diese Wälder sind tabu.

Von Peter Klohs

Remscheid. Überall in den Wäldern und auf den Wiesen zeigen sich die diversen Pilzarten wieder: Die Pilzsaison hat begonnen. Diplom-Biologe Jörg Liesendahl erklärt, was beim Sammeln von Pilzen zu beachten ist.

„Viele Pilzarten zeigen sich bei uns früher als noch vor Jahren“, weiß er. „Und das besondere daran ist, dass niemand den Grund kennt. Pilze sind nicht wirklich gut erforscht. Es gibt zwei, höchstens drei Lehrstühle für Mykologie in ganz Deutschland.“ Der Sommer, so Liesendahl, sei „normal nass“ gewesen.

„In Dürrephasen kommen manche Pilzarten gar nicht“, berichtet er. „Bei reichlichen Niederschlägen können sich manche Pilzarten durchaus bis in den November hinein zeigen.“

Wichtig für Menschen, die sich noch nicht vollinhaltlich mit der Materie beschäftigt haben, jedoch eine selbstgesammelte Pilzpfanne genießen möchten, ist: Man muss wissen, welche Pilze man sammeln möchte. „Sich einen Pilzkorb wild zusammenzusammeln ist keine gute Idee“, weiß der Biologe. „Ich sage nur: Verwechslungsgefahr. Da kann durchaus in einer schönen Reihe essbarer Pilze ein auch bei uns vorkommender Grüner Knollenblätterpilz, der tödlich giftig ist, auftauchen, und das wäre nicht eben gesundheitsförderlich.“ Liesendahl erzählt vom Kahlen Krempling, der einstmals ein Marktpilz war, aktuell jedoch als „Tödlich giftig“ katalogisiert wird.

„Befindet sich auch nur ein giftiger Pilz im Korb, so ist der gesamte Inhalt zu entsorgen.“

Das sind nur zwei Gründe wegen der der Leiter der Naturschule Grund folgende Herangehensweise für Pilzneulinge vorschlägt: „Kenne ich jemanden, der sich mit Pilzen auskennt? Das sollte die erste Frage sein. Wenn die Antwort ‚Nein‘ lautet, dann gibt es Pilzsachverständige, auch in Remscheid und dem Bergischen Land. Diese bieten auch Pilzwanderungen an. Außerdem kontrollieren manche den Inhalt des gesammelten Korbes. Sollte sich darin auch nur ein giftiger Kollege befinden, so ist der gesamte Korbinhalt zu entsorgen“, sagt Liesendahl. „Am besten ist, mit einem solchen Sachverständigen durch den Wald zu gehen und sich die essbaren und giftigen Pilze zeigen zu lassen.“ Außerdem gibt es den Mykologischen Arbeitskreis Bergisch Land, der bei allen Pilzfragen gerne Auskunft erteilt. In Deutschland seien rund 10.000 Arten Großpilze heimisch, von denen 250 bis 300 essbar, weitere rund 250 Arten richtig giftig seien – zehn davon tödlich.

Es sei für Pilzsammler selbstverständlich, Naturschutzgebiete zu meiden, sagt der Diplom-Biologe. „Das komplette Morsbachtal steht unter Naturschutz“, gibt er ein Beispiel. „Ob man die Pilze besser schneidet oder aus dem Boden herausdreht, ist egal, vor allem dem Pilz. Und auch da, wo man Pilze sammeln darf, ist eine großflächige Zerstörung des Bodens streng verboten. Spaten oder sonstiges Buddelgerät geht gar nicht.“

Welche Pilze sind für Anfänger beim Sammeln gut geeignet?

Zurzeit seien Steinpilze sehr häufig anzutreffen, sagt der Experte. „Und wie gesagt: Keiner weiß den Grund. Röhrlinge sind auch zu sehen und gut zu sammeln. Der Röhrling gilt als Anfängerpilz, da man sich mit ihm zumindest nicht vergiften kann. Und das Judasohr, einer der sehr wenigen Pilze, die man roh essen kann. Er wächst auf schwarzem Holunder und anderen Laubbäumen.“

Jörg Liesendahl fasst zusammen: „Erstens: schlaumachen. Zweitens: Ich muss nicht alles essen, was ich essen könnte. Es gibt einen Unterschied zwischen essbar und genießbar. Drittens: Auf Mengenbeschränkungen achten. Ich kann nicht in den Wald gehen und mit einem Riesensack an Pilzen nach Hause gehen. Im Zweifelsfall immer Fachleute befragen, in Idealfall vor der Zubereitung der Pilzpfanne. Damit es nicht die erste und gleichzeitig die letzte war.“

Expertenrat

Folgende Menschen und Institutionen können bei Pilzfragen helfen und Auskunft erteilen: Jörg Liesendahl in der Naturschule Grund, Tel. 02191-3748239; Frank Langer als Pilzsachverständiger für Remscheid, Tel. 02191-669181; sowie der Mykologische Arbeitskreis Bergisch Land: mykologie-bl.de