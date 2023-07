Das H2O setzt auf mehr Security

So will das Freizeitbad für mehr Sicherheit sorgen.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Sicherheit ist ein entscheidender Wohlfühlfaktor. An diese Maßgabe hält sich auch das Sauna- und Badeparadies H 2 O. Zukünftig will das Schwimmbad in Remscheid-Lennep seine Badegäste noch stärker schützen – und passte deshalb am Montag seine Sicherheitsvorkehrungen an. Dazu wird des Sicherheitspersonal aufgestockt und am Einlass werden Rucksäcke und Taschen stichprobenartig kontrolliert. Zudem werden Erwachsene auf ihre Aufsichtspflicht für Kinder unter zehn Jahren aufmerksam gemacht.

Das H 2 O lege großen Wert darauf, seinen Gästen in jeder Situation uneingeschränkte Sicherheit zu garantieren, sagt Badeparadies-Chef Christian Liese. In der Vergangenheit sei es etwa vorgekommen, dass Gäste Alkohol und Drogen mit in den Innenbereich schmuggelten. Unerlaubter Mitnahme von Rauschmitteln und Streitereien am Beckenrand wollen die Verantwortlichen verstärkt den Kampf ansagen. Mit einer Kontrolle wie auf einem Konzert müsse aber niemand rechnen: „Vernunft bleibt unsere oberste Devise. Niemand soll sich drangsaliert fühlen“, so Liese.

„Vernunft bleibt unsere oberste Devise. Niemand soll sich drangsaliert fühlen.“

Damit das Badeparadies gerade für Familien eine Wohlfühloase bleibt, sind einige Schritte allerdings notwendig, sagt der Badleiter. „Am Eingang führen wir bei begründetem Verdacht deshalb eine Kontrolle mitgebrachter Taschen durch.“

Unerlaubte Gegenstände müssten abgegeben oder entsorgt werden. „Bei einer Flasche Wasser oder einem Apfel als Snack für die Kinder sagt aber auch weiterhin niemand etwas“, sagt Christian Liese. Bisher würden die aller meisten Gäste Verständnis für die Maßnahmen zeigen.

An den Becken soll die Sicherheit durch eine Aufstockung des Security-Personals gewährleistet bleiben. Auch bisher waren Sicherheitsbeamte im Badeparadies im Einsatz. „Unter der Woche sind jetzt aber mindestens zwei, am Wochenende sogar drei Mitarbeiter unterwegs“, sagt Liese. Auch wenn Gewalteskalationen wie anderswo bisher ausblieben, wolle das H 2 O hier präventiv handeln und Prügeleien und Vandalismus keine Chance geben.

Einer der Mitarbeiter des MLG Sicherheitsdienstes aus Wuppertal ist Hüseyin Özcan. Wenn es irgendwo brenzlig wird, ist er schnell an Ort und Stelle: „Zum Glück werde ich als Security-Beamter auch ernst genommen“, sagt Özcan. Die allermeisten Leute würden sich aber vorbildlich an die Badeordnung halten, bemerkt er.

Gäste fühlen sich sicher, aber nicht beobachtet

Peter Specker war mit seinem Sohn Moritz vor der Pandemie schon einmal zu Besuch im H 2 O. „Moritz fährt total auf die Rutschen ab. Unsicher fühlen wir uns hier ganz sicher nicht“, sagt er. Die gesteigerten Sicherheitsvorkehrungen sieht er als Gewinn an: „Ein Gefühl von Unwohlsein war zu keinem Zeitpunkt unseres Besuches Thema“, sagt Specker.

Ähnlich zufrieden mit den Sicherheitsstandards im Badeparadies zeigt sich Tonia Alecci mit ihren beiden Kindern Gioia (7) und Leandro (10). „Ganz ehrlich, es ist mir gar nicht groß aufgefallen, dass die Vorkehrungen verschärft wurden. Wir haben uns seit jeher hier sicher gefühlt und kommen deshalb auf oft und immer gerne wieder her“, sagt Tonia Alecci. Sohn und Tochter stimmen zu: „Wir fühlen uns hier sehr beschützt und haben deshalb großen Spaß im Wasser, sagt Leandro. Gioia fügt hinzu: „Zum Schwimmen lernen ist es hier eigentlich perfekt.“ Das Sicherheitskonzept, welches das H 2 O verfolgt, scheint beim Gros der Badegäste also Anklang zu finden.

Aufsichtspflicht