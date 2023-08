Das braucht die Jugend nach Corona

Jens Stuhldreier von der Jugendförderung spricht im Interview über Medienkompetenz, einen neuen Treffpunkt und TikTok.

Jens Stuhldreier ist der neue Mann bei der Jugendförderung und bei der Agot. Was die Kinder und Jugendlichen jetzt nach Corona wollen und wie familienfreundlich Remscheid ist, erklärt der 55-Jährige heute im RGA-Interview.

Herr Stuhldreier, Sie sind der neue Geschäftsführer der Agot. Was ist die Agot eigentlich genau?

Jens Stuhldreier: Die Arbeitsgemeinschaft der offenen Türen. Ein Format, bei dem sich die 13 Jugendzentren austauschen, Aktion planen und gemeinsam Flagge zeigen – wie am Die Arbeitsgemeinschaft der offenen Türen. Ein Format, bei dem sich die 13 Jugendzentren austauschen, Aktion planen und gemeinsam Flagge zeigen – wie am 16. September beim 1. Remscheider CSD , den die Agot ausrichtet. Meine Arbeit in der Agot ist aber nur eine meiner vielen Aufgaben, meine Stelle bei der Stadt nennt sich Projektmanager. Die Geschäftsstelle der Agot ist das Bindeglied zwischen der Stadt und den offenen Türen.

Bei der großen Jugendbefragung der Stadt kam heraus, dass viele Jugendliche die Jugendzentren gar nicht so richtig nutzen. Muss man hier ansetzen?

Stuhldreier: Ich glaube nicht. Die Zahl, die rauskam, ist auf bundesweitem Niveau. Aber natürlich kennt der Jugendliche aus Lennep die Welle, aber nicht unbedingt die anderen. Es liegt in der Natur der Jugendlichen, sich langsam ihr Umfeld zu erobern. Die Jugendzentren haben eine sehr gute Auslastung. Wenn ich in der Kraftstation oder der Welle bin, herrscht volle Hütte. Da wird ganz intensiv und vertrauensvoll mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Ich habe das Gefühl, dass die Remscheider Jugendzentren sehr gut aufgestellt sind.

Vorher waren Sie bei der Jugendförderung in Solingen, nun in Remscheid. Gibt es Parallelen?

Stuhldreier: Die Ansätze, wie man Jugendliche begleiten und sie beteiligen kann oder welche Veranstaltungen für sie interessant sind, sind natürlich ähnlich. Medienkompetenz ist zudem in Solingen wie Remscheid das gleiche heiße Thema. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: Die großen Jugendzentren in Solingen sind bei der Jugendförderung angeschlossen, während es in Remscheid von freien Trägern gemacht wird. Ändert aber nichts daran, dass bei beiden tolle Arbeit geleistet wird.

Womit kann Remscheid punkten?

Stuhldreier: Die Jugendförderung hier macht sehr tolle und vor allem große Veranstaltungen. Zum Beispiel den Die Jugendförderung hier macht sehr tolle und vor allem große Veranstaltungen. Zum Beispiel den Mitmachzirkus Casselly , den es ja schon seit 20 Jahren gibt und der sehr beliebt ist. Oder die Kinderstadt, die ich das erste Mal miterlebt habe. Oder die Anti-Drogen-Disco, Remscheid United und das Fest zum Weltkindertag. Oft ist hier neben der Agot auch der Jugendrat eingebunden. Der ist in Remscheid übrigens total eingebettet in die Gremienkultur und wird ganz stark ernst genommen. Ich habe noch keine Sitzung ohne Herrn Neuhaus erlebt. Auf den Jugendrat wird gehört. Ich nehme eine sehr gut strukturierte Jugendförderung in Remscheid wahr. Wo auch nach Corona nun genau geguckt wird: Hey, was hat sich geändert?

Was hat sich denn nach Corona geändert?

Stuhldreier: Kinder hatten zwei Jahre lang viel weniger Kontakt zu Gleichaltrigen und zu Institutionen. Jede Altersgruppe hat da andere Sachen vermisst. Während die Kleineren in der Grundschule verpasst haben, zum Beispiel ein großes Haus zu erobern und sich zurechtzufinden, haben die Zwölfjährigen keine Chance gehabt, ihren eigenen Freundeskreis zu erobern. Das wird jetzt nachgeholt – und das muss man unterstützen.

Bemerken Sie durch die Corona-Zeit Defizite?

Stuhldreier: Ich bemerke eher einen Hunger und Lust darauf, Sachen zu erleben, die Welt zu erobern. Das hat man auch ganz stark an der Jugendbefragung gesehen. Und ich bekomme es gerade auch selbst bei meiner 15-jährigen Tochter mit. Die Lust, zu lernen, ist Kindern und Jugendlichen nun mal angeboren. Und Spielen ist nichts anderes als Lernen. Viele Kinder und Jugendliche sind übrigens heute auch viel besser organisiert. Sie bewegen sich ganz souverän im Netz – viele sagen den Jugendlichen ja nach, nur am Handy zu zocken. Dem ist nicht so. Viele haben eine gute Medienkompetenz entwickelt. An der Stelle möchte ich auch eines zu TikTok sagen: Es gibt sicher viele Sachen, die man hier kritisch sehen kann, aber es ist erst mal eine Plattform, auf der sich Jugendliche kreativ ausleben können. TikTok ist nicht das Problem, sondern einzelne Inhalte sind es. Daher ist es auch wichtig, dass man sich hier auskennt.

Apropos Jugendbefragung: Wie bewerten Sie als Jugendförderer die Ergebnisse?

Stuhldreier: Das ist total spannend. Und es zeigt, dass es hier ganz viele Sachen gibt, die funktionieren. Die Jugendförderung hat einen Prozess gestartet, bei dem sowohl die Mitglieder der Agot als auch andere Player, die mit Jugendlichen zu tun haben, mit den Jugendlichen in den Austausch treten, um zu schauen: Wo sind denn jetzt die Bedarfe der Jugendlichen? Es ist mit Sicherheit eine tolle Grundlage, solch eine Jugendbefragung vorliegen zu haben, bei denen acht Prozent der Jugendlichen mitgemacht haben. Im Vergleich zu anderen Städten, die eher nur um die ein Prozent erreichen, ist das eine wahnsinnig gute Zahl. Der Jugendrat hat dadurch auch erkannt, genau hinzuschauen und sich einzusetzen.

Genau, die Jugendlichen wünschen sich nämlich unter anderem einen Treff, die Jugendratsvorsitzende favorisiert die Alleestraße. Was halten Sie davon?

Stuhldreier: Ich stelle erst mal fest: Der Bereich rund um das Allee-Center ist ein total beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Ich denke, hier sind jetzt alle Beteiligten gefragt, solch einen Treff aufzubauen. Es muss am Ende für alle passen.

Zur Person

Jens Stuhldreier (55) stammt aus Solingen, hat Sozialarbeit studiert und als Medienpädagoge gearbeitet, war erster Geschäftsführer von Rollhaus und Jugendstadtrat Solingen, hat Schulsozialarbeit gemacht, war beim Spielmobil und ist nun bei der Jugendförderung der Stadt Remscheid. Stuhldreier hat schon immer nebenbei Musik gemacht, bis 1996 war er auf Tour und veröffentlichte Platten. Er spielt Gitarre, ist Songschreiber und hat zwei Bands: die Dirt Shakes und die Carlos Marx Brothers. Letztere haben gerade eine LP aufgenommen. 2019 veröffentlichte er zudem mit einem Freund den Roman „Shanghai Schaschlik“. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Solingen.