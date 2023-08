Das bietet die Musik- und Kunstschule

Vor 70 Jahren in einem Hochhaus am Rathaus gegründet, ist sie heute ein fester Bestandteil des Stadtlebens.

Remscheid. 70 Jahre und kein bisschen leise: Die Musik- und Kunstschule (MKS) der Stadt Remscheid ist heute ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Stadtgesellschaft. Und der hat seit Corona noch mal Fahrt aufgenommen: Seit Herbst 2022 laufen die Musik- und Kunstinteressierten der MKS quasi die Bude ein. Dabei melden sich auch immer mehr Erwachsene über 40 an. Ende Januar wird die MKS zudem den Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ im Rögy ausrichten sowie „Jugend spielt Klassik“ im Mai 2025. Wie alles anfing und was die MKS heute bietet, erklären wir im Folgenden.

Historie: Gegründet wurde die heutige Musik- und Kunstschule am 30. September 1953 in einem Hochhaus am Rathaus – damals noch als Jugendmusikschule. In einer Zeit, die noch vom Krieg geprägt war, als es beträchtliche materielle Probleme gab. Das Ziel: Breitenförderung. „Man wollte möglichst viele Kinder ansprechen“, erklärt Nicole Grüdl-Jakobs, Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, zu dem auch die MKS heute zählt. Frühförderung, Tanz und Rhythmik standen an.

Der spätere Kulturdezernent Alexander Drügg erklärte zum 30-Jährigen 1983 rückblickend: „Die Stadt Remscheid hat mit Gründung der Jugendmusikschule im Jahr 1953 ein unübersehbares Zeichen gesetzt, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern auch vom Geist und dass zur Ausübung seiner geistigen Fähigkeiten es der Ausbildung vor allem der seelischen und musisch-kulturellen Anlagen bedarf.“

Erster Leiter der Einrichtung war Karl Lorenz, der neue Wege der Musikerziehung beschritt: „Tanzt wie ein Bär oder trippelt wie ein Pferd“, erklärte er den Kindern, während er auf dem Klavier begleitete. Ein völlig neuer Ansatz vor 70 Jahren, Rhythmus und Tanzen nach Gehör. 1979 folgte Thomas Holland-Moritz bis 2009. In seine Zeit fiel auch die Angliederung der Jugendkunstschule als „ergänzende Bereicherung“, wie es in den Annalen heißt – aus der JMS wurde die JMKS. Den Kunstbereich verwaltete Charles Wesseler. „Anlagen zum Musizieren sollen sich denen zum Malen, zum Theaterspielen wechselseitig ergänzen und in Remscheid so etwas wie eine musisch-künstlerische Allgemeinbildung schaffen“, hieß es.

+ Karl Lorenz war der erste Leiter der damaligen Jugendmusikschule, die zuerst in einem Hochhaus am Rathaus untergebracht war, ehe sie in die Böker-Villa an der Elberfelder Straße zog. © Archiv der Stadt

1966 zog man ins Gebäude der alten Stadtbücherei ein: in die alte Böker-Villa – und die Bücherei in die Scharffstraße 4-6. In der Böker-Villa hatte die JMS mehr Räume und mehr Möglichkeiten. Bereits 1966 wurden übrigens die Tischharfenspieler erwähnt. 2017 zog die JMKS dann in die alte städtische Galerie an der Scharffstraße ein. Seit wann sie MKS heißt, lässt sich nicht mehr herausbekommen.

Nach Thomas Holland-Moritz und einer kurzen kommissarischen Leitung übertrug man die Geschicke 2011 an Nicole Grüdl-Jakobs – bereits im Vorgriff auf das Kommunale Bildungszentrum, das 2012 entstand und seitdem Bibliothek, VHS und MKS vereint. Grüdl-Jakobs führte Abteilungsleitungen ein. Von 2013 bis 2020 war Stefan Steinröhder MKS-Leiter, seit genau einem Jahr heißt die Leiterin Wera Vis, die heute sagt: „Dieser frühe Ansatz vor 70 Jahren, bereits ganzheitlich zu denken, war absolut fortschrittlich.“

Das ist die MKS heute: An der Musik- und Kunstschule Remscheid gibt es viele Angebote für Musikunterricht, Kunstunterricht, musikalische Früherziehung, Theater-Coaching und Projekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie zählt 2000 Teilnehmende vom Säugling bis zum 80-Jährigen, 600 davon über die Grundschul-Kooperation „Jedem Kind Instrumente Singen Tanzen“. Zum Vergleich: 1983 waren es 1200. Der Fokus liege heute neben der musischen Erziehung aber auch verstärkt auf Veranstaltungen, sagt Wera Vis. Die Entgelte sind übrigens für Kind wie Senior gleich.

+ Heute heißt die Leiterin der MKS Wera Vis. © Roland Keusch

Musik: Von frühkindlicher Erziehung mit Fingerspielen und Bewegung über die musikalische Früherziehung geht es zum Instrument, das gefällt – und vielleicht danach in den Chor, in die Band, ins Orchester. Über 30 Instrumente bietet die MKS, zum Beispiel Klavier, Akkordeon, Saxofon, Querflöte, Ukulele, Harfe.

Kunst und Theater: Zeichnen, Fotografieren, Luftballonkunst, Theater oder Folkloretanz – die Palette ist breit. Neu ist die Sparte Keramik.

Begegnungszentrum: Ein großer Fokus liegt auch auf Angeboten für Geflüchtete. Vor allem die Kunstkurse wie in der Wülfingstraße seien beliebt – aber auch mit viel Herzblut und Einsatz verbunden.

Kontakt: Tel. 02191-162529; musikkunstschule@remscheid.de,

www.mks-remscheid.de

Feier und Tag der offenen Tür

18. bis 20. August: Die MKS feiert die 70 gemeinsam mit den Lütteraten, die 15 werden: beim 1. Lüttringhauser Park-Festival vom 18. bis 20. August am Lüttringhauser Rathaus. Freitags spielen Just For Fun, samstags die Freaky Drums, The Groovemasters, die Ü-Band, und sonntags ist literarisch-musikalischer Frühschoppen angesagt.

26. August: Tag der offenen Tür ab 11 Uhr in der MKS, Scharffstraße 7-9.