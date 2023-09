Das Allee-Center verschenkt heute 25.000 Euro

Aktionswoche

+ © Roland Keusch Ab 9.30 Uhr wurden die ersten Bändchen verteilt, die dann in 50 Euro-Gutscheine getauscht werden. © Roland Keusch

Rund zwei Jahre hat es gedauert, heute wurde der Umbau des Allee-Centers auch offiziell abgeschlossen.

Remscheid. Und das wird von heute an bis zum 9. September mit einer Aktionswoche gefeiert. Unter anderem werden Einkaufsgutscheine für viele Tausend Euro verteilt. Um 11 Uhr wurde am Eingang Alleestraße das symbolische Band durchschnitten. Die ersten 500 Besucher erhalten heute zu diesem Anlass je einen Center-Gutschein über 50 Euro, zusammen also 25.000 Euro.

„Die Besucher haben uns genau wie die Mietpartner während der Umbauphase sehr unterstützt, das wollen wir damit honorieren,“ betonte der Center-Manager Nelson Vlijt.