Das Allee-Center verschenkt 25.000 Euro

Einwöchige Feier nach dem Umbau mit vielen Aktionen – Neues Café und weitere Mietpartner angekündigt.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Rund zwei Jahre hat es gedauert, aber nun wird der Umbau des Allee-Centers auch offiziell abgeschlossen. „Es läuft noch das letzte Feintuning im Mallbereich“, sagt Center-Manager Nelson Vlijt. „Aber dann sind wir fertig.“ Und das soll gefeiert werden. Mit einer Aktionswoche vom 2. bis zum 9. September, bei der unter anderem Einkaufsgutscheine für viele Tausend Euro verteilt verteilt werden. Auch neue Mietpartner sind angekündigt.

+ ...neue Lampen... © Doro Siewert

Der Start in die einwöchige Feier erfolgt am Samstag, 2. September. Um 11 Uhr werde am Eingang Alleestraße das symbolische Band durchgeschnitten, berichtet Vlijt. Die ersten 500 Besucher erhalten zu diesem Anlass je einen Center-Gutschein über 50 Euro, zusammen also 25.000 Euro. „Die Besucher haben uns genau wie die Mietpartner während der Umbauphase sehr unterstützt, das wollen wir damit honorieren,“ betont der Center-Manager.

Ab 12 Uhr ist die Maskottchenparade unter anderem mit Biene Maja, Käpt´n Sharky und Benjamin Blümchen im Center unterwegs, zudem tritt alle 30 Minuten ein Ballonkünstler auf der Treffpunktfläche vor dem Thalia auf. Und die Band Kabellos spielt sich durch das Einkaufszentrum. Der vielleicht emotionale Höhepunkt des Tages folgt um 15 Uhr: Umbau-Maskottchen Bruno Baulöwe wird zum Center-Maskottchen „befördert“.

Für den Montag drauf ist ein Marzipan-Künstler angekündigt, ab 11 Uhr auf der Treffpunktfläche, dienstags und donnerstags ist ab jeweils 11 Uhr die Band Combo Combo im Center aktiv. Der Mittwoch, 6. September, steht im Zeichen des „Superbingo“. Um 15 Uhr tritt Schlagersängerin Sabrina Stern auf der Treffpunktfläche auf, in der restlichen Zeit gibt es dort jeweils zu jeder vollen Stunde zwischen 11 und 17 Uhr Bingo, sechs Runden insgesamt, bei jeder winkt ein 500-Euro-Gutschein als Preis. Die Bingokarten werden zuvor von ehrenamtlichen Helfern des neuen Hospiz in Bergisch Born gegen eine Spende abgegeben.

+ ...ein digitales Leitsystem... © Doro Siewert

Das Hospiz ist auch in die Kunstauktion am Samstag, 9. September, eingebunden. 14 Künstlerinnen und Künstler aus der Region haben zusammen mehr als 25 Werke gestiftet, die bereits im Schaufenster des Ladens ausgestellt werden, in dem früher das Modegeschäft We untergebracht war. Ab 15 Uhr werden sie dort versteigert, der Erlös geht komplett an das Hospiz.

Abgerundet wird die Aktionswoche durch ein e-Sport-Event am Freitag und am Samstag, einige Stars der Szene spielen Fifa23, zudem gibt es eine Mario-Kart-Station. Und natürlich planen auch die verschiedenen Shops im Center eigene Aktionen.

„Ich kann noch gar nicht glauben, dass wir nun wirklich fertig sind“, macht Center-Manager Vlijt deutlich, dass das auch für ihn ein besonderer Anlass ist. Zwei Jahre lang war das Center auf den sprichwörtlichen Kopf gestellt worden, bekam neue Böden, neue Wandverkleidungen, ein neues Lichtkonzept und neue Sitzgelegenheiten. 25 Millionen Euro wurden insgesamt investiert. „Eine unternehmerische Entscheidung, um den Standort langfristig zu sichern“, wie Vlijt betont.

+ ...die Spiegel an den Säulen sind weg. © Doro Siewert

Die ersten positiven Auswirkungen spüre man bereits. Der Kölner Schuhhändler Kämpgen zog kurz nach der Ankündigung des Umbaus ein, Ernsting´s Familiy wechselte von der Allee ins Center und Only verdreifachte mit dem Umzug innerhalb die Verkaufsfläche. Die vermutlich wichtigsten Neugänge sind aber im Untergeschoss zu finden: Edeka, Aldi und TK-Maxx.

Dabei soll es aber nicht bleiben, verspricht Vlijt: „Wir sind ja nicht fertig, wenn wir gefeiert haben.“ Für das ehemalige Café rund um die Rolltreppe vor dem C&A habe man bereits einen neuen Mieter gefunden, berichtet Vlijt. Das „Sterncafé“ soll etwa im Herbst eröffnen. Für eine 400 Quadratmeter große Fläche im Untergeschoss stehe man zudem kurz vor der Vertragsunterzeichnung. „Wir sind sehr aktiv, führen viele gute Gespräche“, sagt Nelson Vlijt. „Durch die Modernisierung zeichnen sich viele neue Interessenten ab.“

+ Nun wird gefeiert – und das eine ganze Woche lang. © Doro Siewert

Am 3. Dezember findet im und eventuell auch rund um das Center wieder die große Ausbildungsbörse mit verkaufsoffenem Sonntag statt. mehr als 50 Firmen haben bereits als mögliche Aussteller angefragt.