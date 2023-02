Darum steckt der FC Klausen in einem Teufelskreis fest

Für den Traditionsclub ist Kunstrasen in weiter Ferne - Stadt investiert nur, wenn die Mitgliederzahl deutlich in die Höhe geht.

Von Peter Klohs und Andreas Weber

Remscheid. Sonntagmittag, es ist grau und dank des Bindfadenregens ungemütlich. Das Thermometer zeigt vier Grad an, drei davon fühlt man am Sportplatz Klausen nicht wirklich. Der 1. FC Klausen hat die Breiten Burschen Barmen zu einem Testspiel zu Gast. In der Kreisliga B sind die Platzherren mit sechs Zählern nach zehn Spielen Tabellenvorletzter in der untersten Liga. Tiefer geht´s nicht. Oder doch? Denn richtig vital ist der Traditionsclub nicht mehr.

Die Mitgliederzahl ist im Keller, die Anlage nicht attraktiv, weil auf Asche gekickt wird. Wenn in Neuenkamp der Kunstrasen verlegt ist, werden die Klausener die Letzten in Remscheid sein, die auf einem Tennenplatz unterwegs sind. Der Vorsitzende Gerd Kirchhoff und Geschäftsführer Carsten Balke, zwei der wenigen Zuschauer wissen um den Teufelskreis: „Es ist für uns extrem schwer, Jugendliche in den Verein zu bekommen“, seufzt Kirchhoff.

Als Hauptgründe dafür nennt er die Asche an der Klausener Straße sowie die Randlage des Geländes. „Einhundert Meter weiter fängt Wuppertal an“, sagt Kirchhoff. „Und in letzter Zeit ist auch der ÖPNV nicht immer zuverlässig, so dass wir nicht leicht zu erreichen sind.“ Einmal die Stunde kommt ein Bus vorbei.

+ Stehen vor einer höchst ungewissen Zukunft: Klausens Vorstandsmitglieder Carsten Balke (l.) und Gerd Kirchhoff. © Roland Keusch

In besseren Zeiten verfügte der Verein über diverse Jugendmannschaften, aktuell über keine. Geblieben sind die 1. Mannschaft und die Alten Herren. „Die 1. Mannschaft ist stabil“, sagt Carsten Balke, „da mache ich mir wenig Sorgen.“ Im Nachwuchsbereich tritt ein Mischmasch von zwölf Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 13 Jahren gegen den Ball, trainiert dienstags ab 17 Uhr von Marcel Vogt. „Die Jugend ist die Zukunft. Wenn Eltern ihre Kinder zu uns bringen, drehen die ab: Mein Kind spielt nicht auf Asche.“

Eigentlich, so der Geschäftsführer, sei die Anlage eine der schönsten im Fußballkreis, aber eben „weit weg vom Schuss.“ Immer wieder sei der Verein in Gesprächen mit Verwaltung und Politik, geschehen sei aber nichts. „Ich habe den Eindruck“, findet Kirchhoff, „dass das Thema Kunstrasenplatz in Klausen hin- und hergeschoben wird. Wir sind der Mühlstein in der Mitte, der daran zerbröselt.“

Dabei ist die Sachlage eindeutig. „Alles, was wir machen, muss einem Bedarf entsprechen“, erklärt Sportdezernent Thomas Neuhaus. „Von den Mitgliederzahlen muss ein gewisses Niveau erreicht werden.“ Der BV 1910 hat dies geschafft, seine Kartei trotz Pandemie auf über 300 gefüllt. Mit 140 hat der FCK nicht mal die Hälfte, aktiv davon sind um die 50. Zu wenig, um einen geschätzten Millionenbetrag für den Kunstrasen in den städtischen Haushalt einzustellen.

„Aus politischer Sicht wünschen wir uns das“, sagt Torben Clever (FDP), Vorsitzender des Sportausschusses, bleibt aber Realist: „Ob es den Kunstrasen geben wird, hängt von der sportlichen Entwicklung ab, gerade in der Jugend.“ Clever überlegt: „Der FC muss nicht nur in den Stadtteil Klausen hineinwachsen, sondern nach Ronsdorf schauen.“ Doch von dort ist kaum Zuwachs zu erwarten. Denn der TSV Ronsdorf und der SC Jägerhaus-Linde spielen längst auf Kunstrasen. Klausen sitzt zwischen Baum und Borke. Ohne Kunstrasen keine Spieler, ohne Spieler kein Geld, um in den Platz zu investieren.

Erschwerend kommt hinzu, dass Carsten Balke, seit 2015 im Amt und der Motor im siebenköpfigen Vorstand, nach einer beruflichen Veränderung perspektivisch kürzertreten will. „Aufgeben ist keine Option“, betonen Balke und Kirchhoff unisono.

Zum 75. Bestehen fordert Gerd Kirchhoff Weichenstellung

2024 feiert Klausen 75stes Bestehen. „Ich habe dem Oberbürgermeister gesagt: Entweder habe ich es dann hier grün, eine Baustelle oder wenigstens ein Datum, wann es losgeht“, fordert Kirchhoff. Der Verein sei, sagen seine Führungskräfte, sehr präsent, federführend für das Mädchenfußballturnier in der Neuenkamper Halle und aktiv bei diversen Charity-Turnieren. Und der Vorstand harmoniere ausgezeichnet.

Angedacht war, mindestens 100 000 Euro über das Landesförderprogramm „Moderne Sportstätte II“ in eine Multifunktionsfläche am Sportplatz zu investieren. Die Idee scheiterte, ebenso wie die Überlegung des Sportbundes, zumindest Boule-Spielfelder neben dem Spielfeld anzulegen. Zu ungewiss ist die Zukunft des Vereins.

+ Freundschaftsspiel am vergangenen Sonntag: 1. FC Klausen (schwarze Trikots) gegen die Breiten Burschen Barmen. © Roland Keusch

Das Testspiel wird unterdessen durch einen Doppelschlag der Breiten Burschen binnen zwei Minuten entschieden. Die Klausener verlieren am Ende 0:3.

Mittagspause

Eine Überlegung ist, den FC Klausen attraktiv für die Mittagspause in den benachbarten Industriegebieten Blaffertsberg und Großhülsberg zu machen. Berufstätige, die sich auf der Anlage beim Sport körperlich auspowern. Aber auch hier gilt: Ohne Investitionen wird das nichts.