Dancing in the Streets auf dem Rathausplatz

Fotogalerie

Remscheid. Bei heißen Temperaturen kamen sie gleich doppelt ins Schwitzen: Tänzerinnen und Tänzer verschiedener Kompanien beeindruckten am Samstagnachmittag bei der Aktion „Dancing in the Streets“ des Teo Otto Theaters auf einer Open-Air-Bühne vor dem Rathaus, umringt von zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Damit machte das Theater Lust auf internationalen Tanz in der neuen Spielzeit. Die Gruppe Raks Dance Concept zeigte Tänze aus der Türkei. Leidenschaftlich wurde es beim Flamenco der Grupo Pasionybaile, israelischen Tanz lieferte Jadbejad, Weltklasse-Niveau das Ensemble Of Curious Nature, das zuletzt im Theater beheimatet war. Der Tanzraum Remscheid sorgte für Hip-Hop, das Studio B für Ballett. mw

