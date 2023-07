Country-Legende entzückt die Fans beim Möbel-Häuptling

Tom Astor stellte bei Knappstein sein neues Album vor. Der „Cowboy aus dem Sauerland“ feiert damit das Leben.

Von Gunnar Freudenberg

Remscheid. Am Wochenende ist er noch als Headliner vor 20.000 Besuchern am Nürburgring aufgetreten. Ganz so viele Zuhörer wie beim Truck-Grand-Prix in der Müllenbachschleife sind an diesem Donnerstagabend zwar nicht ins Möbelhaus Knappstein gekommen. Knapp 200 Fans mögen es aber sein, die Tom Astor mal wieder beim Möbel-Häuptling erleben wollen. „Ihr seht noch genauso aus wie vor fünf Jahren“, spielt der charismatische „Cowboy aus dem Sauerland“ auf seinen bis dato letzten Besuch in Remscheid an. „Von mir kann ich das nicht behaupten“, scherzt der mittlerweile 80-Jährige mit dem pechschwarz gefärbten Haar.

Viermal ist die deutsche Country-Legende bereits im Remscheider Möbelhaus aufgetreten. Die Familien Knappstein und Bräutigam (so Astors richtiger Name) sind seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden. Beide stammen aus dem sauerländischen Schmallenberg, wo das Möbelhaus seinen Stammsitz hat.

Astors neues Album, das erste seit fünf Jahren, trägt passenderweise den Titel „Wieder da!“. Nach 60 Jahren auf der Bühne und mehr als vier Millionen verkauften Tonträgern denkt der lässige Typ mit dem Cowboy-Hut noch längst nicht an Altersteilzeit, sondern blickt nach vorn und nicht zurück. Seine neuen Songs feiern das Leben. In „Wir sind wieder da“ etwa besingt er die Freude über die zurückgewonnene Freiheit nach drei anstrengenden Corona-Jahren.

Ohne „Flieg junger Adler“ wäre sein Leben anders verlaufen

Die neuen Stücke kommen bestens an. Egal ob sie direkt vor ihm stehen, auf den Treppenaufgängen oder auf einem der im Möbelhaus ausgestellten Sofaecken sitzen, seine Fans – viele mit Hut bekleidet – hängen ihm an den Lippen.

Dann kündigt Tom Astor, der einst mit Johnny Cash, John Denver oder Kenny Rogers im Duett gesungen hat, seinen größten Song an. „Ohne dieses Lied wäre mein Leben anders gelaufen und ich heute nicht hier“, sagt er. „Flieg junger Adler“ habe er einst für seinen Sohn Leif geschrieben. „Heute ist er mein Produzent, komponiert und textet meine Lieder mit mir“, sagt der zweifache Vater stolz. Auch in Remscheid gibt es niemanden, der nicht zumindest den Refrain mitsingen kann. „Ob vor 20.000 Fans am Nürburgring oder heute hier: Ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn alle mitsingen“, sagt Astor.

Erst nach „Country Roads“, der dritten Zugabe, lassen die Fans ihr Idol von der Bühne gehen. Nicht weit. Nur bis zum Autogrammtisch, an dem sich Tom Astor noch viel Zeit für sie nimmt.