Corona: Wer sich impfen lassen sollte

Neues Präparat schützt vor aktuellen Varianten – Hausärzte stehen vor logistischer Herausforderung.

Remscheid. Wer über 60 Jahre alt oder ein jüngerer Risikopatient mit einer schwerwiegenden Erkrankung ist, sollte nun über eine Corona-Auffrischungsimpfung nachdenken. Dazu rät die Remscheider Medizinerin Dr. Bettina Stiel-Reifenrath. „Wir erwarten in diesen Wochen den neuen Impfstoff, der an die aktuellen Virusvarianten angepasst worden ist“, berichtet die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung. Sie empfiehlt, dazu ein Beratungsgespräch mit dem Hausarzt zu führen – mit anschließender Terminvereinbarung für die Spritze.

+ Dr. Stiel-Reifenrath erwartet neuen Impfstoff. © Roland Keusch

Bei der neuerlichen Impfaktion kommt auf die Praxen mal wieder eine große logistische Herausforderung zu. Sie erhalten Gebinde für sechs Schutzimpfungen. Das heißt: Sechs Patienten müssen – am besten zeitnah hintereinander – die Spritze erhalten. „Dass es vom Hersteller keine Einzeldosen gibt, ist nicht glücklich“, erklärt Dr. Stiel-Reifenrath. Denn: Einmal angebrochen, muss das Wechselgebinde schnell geleert werden. „Und leider werden erfahrungsgemäß immer wieder vereinbarte Impftermine nicht wahrgenommen “, bedauert die Ärztin, die in diesem Fall nicht den kompletten Impfstoff verbrauchen kann. Es sei denn, es finden sich spontan neue Interessierte.

Genau dies hat auch Henning Denkler, Inhaber der Regenbogen-Apotheke im Kaufland, in der Vergangenheit immer wieder als frustrierend empfunden. „Die kleinen Fläschchen haben eine ganz geringe Haltbarkeit – weniger als einen Tag“, sagt der Sprecher des Remscheider Apothekerverbands. Anfang 2022 habe er in seinem Geschäft Impfungen angeboten, auch um die Hausärzte zu entlasten. „Wir mussten dann schauen, dass wir sechs Patienten zusammenbekommen. Und wenn sie dann tatsächlich da waren, mussten wir uns genau überlegen, ob wir die Zahl zwölf erreichen.“ Ansonsten hätte es sich nicht gelohnt, ein weiteres Gebinde zu öffnen. Er verzichtete somit irgendwann darauf, eigene Impfungen anzubieten.

Stattdessen fordern die Hausarztpraxen in den meisten Fällen bei ihrer Partner-Apotheke das Impfpräparat an, wobei sie ihren jeweiligen Bedarf auf der Grundlage der Anmeldungen disponieren müssen. Ähnliches gilt auch für den Grippeimpfstoff, der ebenfalls in den nächsten Wochen erwartet wird. Dr. Bettina Stiel-Reifenrath rät zum doppelten Schutz für Menschen ab 60 Jahren, also vor Corona und vor Grippe.

Entsprechende Angebote wird es vom Gesundheitsamt der Stadtverwaltung nicht geben, erklärt dessen Leiter Jens Pfitzner. Nachdem die öffentlichen Impfstellen geschlossen sind, müssten sich Interessierte an Ärzte oder Apotheker wenden – wenn sie diese Dienstleistung erbringen. „Lediglich die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung können sich bei uns gegen Grippe impfen lassen“, berichtet Pfitzner.

Sonderaktionen wie vor einigen Jahren, als Kollegen aus der Behörde an der Hastener Straße zur öffentlichen Impfung in die Stadtsparkasse oder ins Röntgen-Museum ausschwärmten, seien nicht mehr möglich: „Uns fehlen dazu die Kapazitäten und das Fachpersonal“, berichtet der Amtsleiter mit Blick auf eine Tradition, die nicht mehr gepflegt werden könne.

Für die Zukunft erwartet Apothekensprecher Henning Denkler derweil, dass es eine Kombi-Lösung geben wird – also einen gemeinsamen Impfstoff gegen Corona und Grippe, der Jahr für Jahr neu entwickelt wird. Denn beide haben eine Gemeinsamkeit. „Ihre Zusammenstellung wird an die jeweils aktuellen Virusvarianten angepasst.“

Zahlen

Laut Bundesregierung haben sich 75 Millionen Menschen in Deutschland gegen Corona impfen lassen. Mehr als 190 Millionen Dosen seien verabreicht worden. Ihre Empfehlung: Auffrischungsimpfungen sollten mindestens zwölf Monate nach dem letzten Impftermin vorgenommen werden.

Kommentar von Frank Michalczak: Arzttermin einhalten

+ frank.michalczak@rga.de © Roland Keusch

Wer einen Termin mit dem Arzt seines Vertrauens vereinbart hat, muss gute Gründe haben, ihn nicht einzuhalten. Vor allem: Für eine Absage genügt ein kurzer Anruf. Ansonsten verstreicht in den Praxen wertvolle Arbeitszeit, die der Behandlung der Patienten vorbehalten sein sollte. Dass dennoch immer wieder Termine ohne eine Benachrichtigung verstreichen, ist im Alltag der Mediziner ein großes Ärgernis. Besonders bitter wird es aber, wenn Corona-Impfdosen weggeworfen werden müssen – weil Patienten einfach nicht erscheinen. Die kleinen Fläschchen sind nach wie vor ein wertvolles Gut für so viele Menschen, die sich schützen lassen wollen. Zum Wegwerfprodukt dürfen sie auf keinen Fall werden. Deshalb gilt es, Termine einzuhalten. Oder, wenn sie nicht zu halten sind, abzusagen. Denn angesichts der geringen Haltbarkeit benötigen die Ärzte größtmögliche Planungssicherheit, um die Dosen gezielt einsetzen zu können.