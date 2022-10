Corona: In den Arztpraxen droht neues Ungemach

Wer seinen Arzt aufsucht und im Wartezimmer Platz nimmt, trägt Maske. Das war bisher nicht anders.

Von Axel Richter

Remscheid. Neu ist: Ab Dienstag muss es nach den neuen Coronaregeln eine FFP2-Maske sein. Die OP-Maske reicht bei Haus- und Zahnärzten nicht mehr aus. Auch bei Krankenbesuchen im Sana-Klinikum muss die FFP2-Maske getragen werden.

+ Zahnarzt Dr. Arndt Kremer sieht neues Ungemach auf die Praxen zukommen. © Dr. Jürgen Weller

Der Remscheider Zahnarzt Dr. Arndt Kremer sieht den wieder einmal neuen Regeln mit Unbehagen entgegen. Schon heute muss er Patenten daran erinnern, dass sie bitte die Maske aufsetzen, wenn sie seine Praxis am Zentralpunkt aufsuchen. Das nimmt er ihnen nicht übel: „Die Menschen sind das einfach nicht mehr in dem Maße gewöhnt“, sagt der Zahnarzt. Beim Einkaufen, im Restaurant und sowieso im Freien darf längst auf die Maske verzichtet werden. Da wird das Aufsetzen beim Arzt schon mal vergessen.

Während in anderen europäischen Ländern die Regeln zum Schutz vor Corona weiter gelockert werden und US-Präsident Joe Biden die Pandemie jüngst gar für beendet erklärt hat, wurden in Deutschland die Regeln im Herbst zum Teil wieder verschärft.

„Das ist bei vielen Patientinnen und Patienten noch nicht angekommen“, sagt Arndt Kremer, der als Obmann der Zahnärztekammer deshalb auch für seine Kolleginnen und Kollegen um freundliche Beachtung bittet.

Denn so eine erneute Regeländerung kann den Alltag in den Arztpraxen ganz schön durcheinander bringen. Kremer hat da noch Glück: Ganz in der Nähe seiner Praxis gibt es eine Apotheke, in der sich der vergessliche Patienten zur Not mit der FFP2-Maske eindecken kann. Allerdings geht dafür Zeit verloren und der Patient kommt erst mit Verspätung auf dem Zahnarztstuhl zu sitzen. Schon ist der Terminplan obsolet.

Am Wochenende hat das Infektionsgeschehen in Remscheid nach Mitteilung des Robert-Koch-Instituts deutlich zugenommen. Die 7-Tage-Inzidenz ist von 354,3 am Freitag auf 402,6 gestiegen. Auf der Intensivstation des Sana-Klinikums liegen aktuell vier Patienten mit einer Covid-19-Infektion. Laut Robert Koch sind alle 21 Intensivbetten, die das Krankenhaus gegenwärtig vorhält, belegt.

