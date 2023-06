„The Arc“ startet heute im Teo Otto Theater

Remscheid. Das zweitägige Cleantech-Festival „The Arc“ startet heute mit der „Opening Ceremony“ um 10 Uhr im Teo Otto Theater. In rund 30 Veranstaltungen sprechen mehr als 200 Teilnehmer aus über 25 Ländern über die CO 2 -Vermeidung im Flugverkehr und in der Zementindustrie sowie das Thema Energiespeicherung. wey