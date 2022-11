CDU will gebührenfreies Parken am Samstag

Über die neue Parkgebührenordnung in Remscheid soll im Rat am 8. Dezember entschieden werden.

Remscheid. Dies wurde in der Bezirksvertretung Alt-Remscheid festgelegt. Die Verwaltung schlägt eine Erhöhung von 1,20 auf 1,50 Euro vor bei einer Parkzeit von einer Stunde. In der aktuellen Gebührenordnung für Parkscheinautomaten in Remscheid sind 10 Cent je angefangene fünf Minuten festgelegt.

+ Bernd Quinting (CDU) hat den Handel im Blick. © Michael Sieber

Vorgeschlagen werden 10 Cent je angefangene vier Minuten. Die Verwaltung hält diesen Schritt für angemessen, weil nahezu alle Betreiber von Parkobjekten in Remscheid dieses Jahr eine Erhöhung vorgenommen oder diese in naher Zukunft geplant hätten. In der Bezirksvertretung regte Bernd Quinting (CDU) an, dass die neue Ordnung nur montags bis freitags greifen möge, der Samstag gebührenfrei bleibt, um Innenstadt und Handel zu stärken. 2021 nahm die Stadt 17.700 Euro bei den unbefriedeten Parkplätzen ein, und 109.000 Euro bei den übrigen Plätzen im Stadtgebiet. -AWe-

