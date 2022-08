CDU beklagt Müll in Lüttringhausen

Remscheid. Rund ums Rathaus in Lüttringhausen sieht die CDU ein Müllproblem. Wie deren Sprecher in der zuständigen Bezirksvertretung Sebastian Hahn erklärt, gebe es immer wieder Beschwerden verärgerter Anwohner, die eine anhaltende Verschmutzung im Umfeld des historischen Gebäudes beklagten. In den umliegenden Parkanlagen an der Gneisenau- und Gertenbachstraße würden zudem immer wieder „rücksichtslos entsorgte Verpackungen von Schnellimbissen“ festgestellt. „Augenscheinlich sind die regelmäßig überquellenden Abfallbehälter ursächlich dafür“, heißt es bei der CDU. Daher liege es nahe, dass die aktuellen Leerungsrhythmen nicht ausreichend auf das herrschende Abfallaufkommen abgestimmt oder die Behälter zu klein seien.