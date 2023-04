Cassellys bauen im Herbst ihr Zirkuszelt auf: So läuft die Anmeldung

Artistikwochen für 280 Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Alles zur Anmeldung hier.

Von Sabine Naber

Remscheid. Es ist bereits das 20. Mal, dass die Familie Casselly in den Herbstferien die Manege in ihrem großen Zelt für den Kinder-Zirkus in Remscheid freihalten wird. „Und meine ganze Familie freut sich, dass nach der Corona-Pandemie wieder 280 Kinder in diesen zwei Wochen bei uns sein werden. Und uns ihr Vertrauen schenken“, sagt Stefani Casselly.

Sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Ferienwoche werden je 140 Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren – mit und ohne Behinderung – dabei sein dürfen. „Wir zeigen zunächst in einer kleinen Demo-Show, zwischen welchen Kategorien die Kinder wählen dürfen. Anschließend probieren sie es selbst aus und entscheiden, ob sie Zauberer oder Clown, Akrobat oder Feuerschlucker sein möchten. Oder lieber bei der Bodenakrobatik, am Trapez oder beim Tanz, um nur einige Angebote zu nennen, mitmachen möchten“, schildert Stefani Casselly die breite Palette von Möglichkeiten.

Am Ende präsentieren sich die jungen Zirkuskünstlerinnen und Zirkuskünstler in einer großen Show, was sie in der kurzen Zeit alles gelernt haben.

Wir lieben dieses Zirkusprojekt.

„Auch wir lieben dieses Zirkusprojekt, das längst ein fester Bestandteil im Leben unserer Stadtgesellschaft geworden ist“, sagt Michael Ketterer, Leiter des Fachdienstes Kinder- und Jugendförderung deutlich, der das Ferienprogramm mit dem Stadtteilverein und den Schlawinern organisiert.

Auch rund 40 Helfer, viele von ihnen haben früher selbst mitgemacht, begleiten und unterstützen das Projekt. „Neben ihrem ehrenamtlichen Engagement ist es für sie auch eine große Chance, erste Kompetenzen zu erwerben“, ist sich Ketterer sicher.

„Wir wollen diese 20 Jahre auch zelebrieren, werden einen Kurzfilm drehen und zeigen, was in dieser Zeit passiert ist“, sagt Jens Stuhldreier vom Fachdienst. „Und auch wir planen auch ein paar schöne Überraschungen“, verspricht Stefani Casselly.

Wie erfolgt die Anmeldung zum Ferienzirkus in Remscheid?

Zwischen Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr, und Montag, 8. Mai, 10 Uhr können Kinder per E-Mail angemeldet werden. Name und Geburtsdatum des Kindes, Adresse, Telefonnummer und die Anmeldewoche sollten angegeben werden. Gibt es mehr Anmeldungen als Plätze, zählt die Reihenfolge des Eingangs.

jugendfoerderung@remscheid.de