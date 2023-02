Busse: Donnerstag und Freitag drohen Streiks

Voraussichtlich am Donnerstag und Freitag wird der Busverkehr auch in Remscheid bestreikt.

Remscheid. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, rief sie am Dienstag ihre Mitglieder dazu auf, zum Ende der Woche ihre Arbeit in den Verkehrsbetrieben im bergischen Städtedreieck niederzulegen. Während die Solinger und Wuppertaler Stadtwerke bereits am Dienstagnachmittag von einem großflächigen Ausfall von Bussen und Schwebebahn rechneten, sind die Auswirkungen des Warnstreiks auf Remscheid noch unklar.

Der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke war für den RGA nicht erreichbar. Vor der zweiten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Februar will die Gewerkschaft Verdi ihrer Forderung nach einer Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr, Nachdruck verleihen. Bereits am Montagmorgen fielen aufgrund eines Warnstreiks etliche Fahrten aus. -lho-