Wie Bushaltestellen beim Klimaschutz helfen können

Stadtwerke Remscheid wollen mit Begrünung Lebensraum für Insekten schaffen.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. An zwei Bushaltestellen in Remscheid sind seit einiger Zeit Pflanzen auf den Dächern zu sehen. Die Wartehäuschen am Quimperplatz und an der Parallelstraße tragen jetzt zum Beispiel Sukkulenten als Dachschmuck.

Die Blumen, die als besonders trockenheits- und hitzebeständig gelten, sollen nicht nur für eine optische Aufwertung sorgen. Zugleich sollen sie Insekten Nahrung bieten – und einen Beitrag zu einem angenehmeren Stadtklima leisten, sagen die Stadtwerke Remscheid.

Asphalt und Beton prägen inzwischen das Stadtbild vieler Großstädte. Auch Remscheid ist hiervon nicht ausgenommen. Wo ehemals Pflanzen wuchsen, wird Platz gemacht für neue Bauten.

Das verträgt sich indes nicht mit dem Wunsch, das Insektensterben zu verlangsamen und etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Einen kleinen Schritt zum Naturschutz wollen die hiesigen Stadtwerke mit der Begrünung von Dächern ausgewählter Bushaltestellen leisten.

Die Dachpflanzen filtern auch Stickstoff und Feinstaub aus der Luft.

„Bereits im Sommer 2021 entschloss sich der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Remscheid, zunächst an den Standorten Quimperplatz und Parallelstraße jeweils eine neue Wartehalle mit Dachbegrünung zu errichten“, sagt Dr. Rita Henzel, Sprecherin der Stadtwerke. An den genannten Standorten wurden deshalb zwei neue Wartehäuschen errichtet, die mit dem Hintergedanken konzipiert wurden, Pflanzen obenauf zu setzen.

Die sollen in Zukunft verschiedene Funktionen erfüllen: „Die Dachpflanzen dienen nicht nur als Zwischenstopp für Bienen und andere Insekten. Sie filtern auch Stickstoff und Feinstaub aus der Luft. Zudem heizen sich begrünte Oberflächen weniger schnell auf als unbedeckte und begünstigen somit ein gutes Stadtklima“, berichten die Stadtwerke.

Prof. Dr. Thomas Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Remscheid, sieht sein Unternehmen in der Verantwortung, einen Beitrag zu leisten: „Als nachhaltiger lokaler Mobilitätsdienstleister sehen wir auf dieser Basis auch eine Chance, vor Ort einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz zu schaffen“, sagt Hoffmann.

Wie laufen erste Versuche in anderen Städten?

Eine der ersten Städte, die das lokale Klimaschutzprojekt mit begrünten Bushaltestellen erprobt hatte, ist das niederländische Utrecht. Bereits 2019 wurden hier erste Bushalte- auch zu Bienenhaltestellen. Andere Städte wie Hamburg und Duisburg zogen nach.

Im Sommer des vergangenen Jahres ging auch Remscheids Nachbar Wuppertal diesen Schritt – mit dem Modellprojekt an der Bushaltestelle Loher Brücke. Eine vollständige Bilanz lasse sich aber hier erst im Herbst ziehen, wenn alle Vegetationsperioden durch sind. „Bisher mussten wir die Dachbegrünung nicht wässern. Ob es dabei bleibt, wird der Sommer zeigen“, teilen die Wuppertaler Stadtwerke auf RGA-Nachfrage mit.

In Remscheid will man nun ebenfalls erste Erfahrungen sammeln. Dies sei allerdings nicht an allen Buswartehäuschen möglich. Die Begrünung müsste schon beim Aufbau der Haltestellen mit bedacht werden.

Warum können bestehende Wartehäuschen nicht nachgerüstet werden?

„Eine Nachrüstung bei bestehenden Wartehäuschen ist aus statischen Gründen leider nicht möglich“, sagen die Stadtwerke. Für ein grünes Dach käme somit nur ein Neubau einer Haltestelle infrage.

Ob sich die Begrünung für mehr Haltestellen in der Stadt lohnt, steht noch nicht fest: „Jetzt gilt es, hiermit Erfahrungen zu sammeln und den Pflege- und Wartungsaufwand über einen ganzen Jahreszyklus zu bewerten“, heißt es von den Remscheider Stadtwerken.

Es wird somit mindestens ein Jahr dauern, bis es dazu eine konkrete Aussage geben wird. Bis zu diesem Zeitpunkt richtet sich der Blick gespannt auf den Quimperplatz wie die Parallelstraße. Und vielleicht auch der ein oder andere Rüssel von Biene, Hummel und Co.

Beständige Pflanzen

Bei der Bepflanzung der Buswartehäuschen fällt die Wahl der Stadtwerke etwa auf Sukkulenten. Die Blumen mit den dicken Blättern zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch bei Hitze und Trockenheit gedeihen können. Daher sind sie auch an exponierten Stellen wie zum Beispiel Dächern von Bushäuschen, vielseitig einsetzbar. Ein weiterer Vorteil: Sie sind eine beliebte Nahrungsquelle für viele Insekten.